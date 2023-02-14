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細數林明溱跳票收割！民進黨籲挺蔡培慧　讓南投政治誠實

▲民進黨再次舉行記者會，細數林明溱跳票、收割民進黨候選人蔡培慧的具體事蹟。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.14）
▲民進黨再次舉行記者會，細數林明溱跳票、收割民進黨候選人蔡培慧的具體事蹟。（圖／記者黃宣尹攝，2023.02.14）

記者黃宣尹／台北報導

南投縣立委補選將於3月4日投票，國民黨提名的前縣長林明溱出戰，惟其參選以來爭議不斷。民進黨今（14）日上午再由新聞部主任張志豪、南投縣議員沈夙崢舉行「揭開林明溱政見跳票、只會收割真相」記者會，細數林明溱跳票、收割民進黨候選人蔡培慧的具體事蹟，呼籲南投人支持蔡培慧，讓南投政治世代交替。

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張志豪表示，當蔡培慧擔任行政院中部辦公室執行長時，引入彰化基督教醫院醫療資源，林明溱卻收割；前瞻基礎建設計畫內容可見，中央補助南投400億，但林在前行政院長蘇貞昌任期內一次都沒陪同，也沒有主動積極協助爭取，但在其擔任縣長時的月刊，以及縣府網站上，又都收割前瞻經費成果。

張志豪也說，南投醫院心導管中心、南投鹿谷秀峰村的客運復駛等，林明溱也都收割；另外，蔡培慧的敬老卡政見，林明溱也是收割還只做半套。

跳票部分，張志豪說，2014年林明溱喊著要蓋九九峰侏儸紀恐龍公園跳票，後來又有知名影城進駐南投，卻改建國民運動中心，且根本沒申請；2014年提出要補助75歲以上健保費等，全都跳票。 

張志豪說，林明溱現在要競選只剩8個月任期的立委，但其過去擔任縣長8年都做不到的事情，在未來8個月怎可能做到？林明溱這樣競選，跟政治騙子沒有兩樣，呼籲林明溱，應針對跳票、收割紀錄一五一十向社會坦承。

沈夙崢則說，這場選舉，是難得可以讓全台灣看看這17年來南投如何發展的機會。林明溱執政8年，將年輕人趕出南投，且沒有好好照顧年輕人留在南投的家人，又只會收割政績，這代表沒有能力，因為林明溱把錢都花在一些很奇怪的地方。

沈夙崢說，南投縣最可悲的是，人民都在想縣府到底是跳票好還是浪費錢好。這場選戰是攸關南投政治有沒有辦法年輕、世代交替、誠實。宜蘭縣長林姿妙讓女兒插手縣政，還知道不掛任何職位，林明溱最誇張，讓兒子直接入縣府，希望南投人可以支持蔡培慧改變南投。　

會後有媒體提到，林明溱的論文也爆出抄襲問題，張志豪表示，每一個政黨應該有自己的學倫規範與機制，呼籲各政黨應該嚴加規範，訂定自己的審查機制。

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