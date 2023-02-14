李靚蕾情人節出重錘！曝王力宏紐約官司敗訴：別惡意造謠
金曲歌王王力宏沉潛1年後復出，推出兩首新歌《ONE一個》與《想見就能相見》，娓娓道來婚變期間的悲傷心情，抒發想念家人的心情，卻引發老婆李靚蕾不滿，再度使出「蕾神之錘」，委由律師發函爆料王力宏在紐約官司已經敗訴，希望對方律師不要再惡意造謠，雙方挑在情人節這天再度開戰！
記者江芷稜/綜合報導
王力宏過年期間在拉斯維加斯開唱，獲得粉絲全面好評，與知名律師賴芳玉共同作詞的新歌《想見就能相見》，表達思念之情，只用吉他伴奏演唱，首唱當天，王力宏真情流露，現場數度哽咽，觀眾不斷為他鼓掌加油，在歌迷敲碗下，這首歌曲Live版本已經在數位平台上架。
不過此舉似乎也暗示了「想見不能見的心情」因而激怒了李靚蕾，在IG限時動態痛批「不要再消費了」，王力宏則透過律師回應，指控她2次沒有遵守法律裁定，隔空叫戰意味濃厚。李靚蕾今（14）日也再度委由律師陳建州發表聲明，「王力宏先生與李靚蕾小姐在美國法院的訴訟案，王力宏先生已確定敗訴終結，不知為何王力宏先生還要透過律師惡意造謠。」
律師也反駁王力宏方所稱的違反裁定，強調李靚蕾一直盡心盡力促成王先生與家人相處，「衷心期盼王先生能以家人利益為重，不要為了復出，與其律師把家人當成新聞賣點大肆宣傳，實非真心愛護家人的表現。」不過，李靚蕾代表律師恰巧與王力宏好友黑人陳建州同名，黑人積極聲援王力宏重返螢光幕，形成兩個陳建州不同立場的窘境，讓網友覺得莞爾一笑。《NOWnews今日新聞》詢問王力宏經紀公司官司進度，目前尚未獲得回應。