小姑約吃飯故意不帶錢包！暗示「妳收入多」 她1招反擊
國外一名28歲女子月收入頗佳，不料因此被26歲小姑盯上，每次來訪時都特意預定高級餐廳，結帳時刻卻攤手表示自己沒帶錢包，指定該女付帳，日積月累下她終於忍無可忍，用「1招」反制，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
據外媒報導，原PO於論壇Reddit發文，表示小姑每次來拜訪時都不會特意訂住宿，而是理所當然地住在他們家，且每到用餐時間就會提議到價格昂貴的餐廳吃飯，而一到結帳時刻，小姑都表示自己「不小心」沒帶錢包，要求原PO幫忙代付。原PO起初幾次都會幫忙代墊，並請小姑事後歸還，豈料對方沒還幾次之外，還拐個彎表示原PO收入頗豐，本就應該幫老公及小姑付帳。
近期小姑再次來訪，並依照以往的習慣預定高級餐廳，這次原PO不再坐以待斃，藉故返回家門一趟，果然在小姑的行李箱上看到錢包，於是她便拿著去用餐。結帳時，小姑不出所料又說自己沒帶錢包，這時原PO拿出剛剛拿來的錢包說：「妳是說這個錢包嗎？」，小姑當場暴怒，直批原PO不該擅自拿別人的東西，這讓原PO反思，這般行為是否真的不妥。
該文湧入多名網友留言，多數人認為原PO處理得宜，「你沒有問題，但我認為你下次應該只帶駕照不帶錢包，讓她不得不支付全部費用」、「就我個人而言，我更喜歡你做事的方式。我真希望自己能當面看到她發現你拿著她錢包的表情」。（編輯：李惠婷）