情人節默契大挑戰！7餐酒館免費招待「杜蕾斯聯名美食」
情人節浪漫夜晚準備好了嗎？除了美食外也不能缺少酒精陪伴，保險套品牌杜蕾斯聯手7家人氣餐酒館，只要線上挑戰「愛的性電感應」默契測驗，了解愛人之間的羞羞小秘密，就可以兌換聯名特調飲品，或者是限定餐點，現場打卡拍照還會有隱藏小驚喜。同時，舍艾麗酒店內The Terrace大廳酒吧也推出人節調酒2小時無限暢飲活動，可以享受四款情人節特製調酒、氣泡酒、葡萄酒及啤酒，跟愛人一起在迷人的101城市夜景中共度微醺情人夜。
記者鍾怡婷/綜合報導
杜蕾斯在台北精選七家餐酒館限時出沒！也許你知道另一半愛吃甚麼，但你知道另一半在床上的小祕密嗎？即日起至3/14為止，杜蕾斯與七大知名人氣餐酒館放感情、醉好、GUMGUM、零貳柒等在情人節限時合作，只要完成線上「愛的性電感應」默契測驗，解密你與愛人間的羞羞小秘密，測驗結束就可享用期間限定聯名餐飲，
放感情、醉好餐酒館系列餐酒館玩完測驗，可兌換一杯限定杜蕾斯聯名無酒精特調飲品；GUMGUM Beer & Wings雞翅啤酒吧，玩測驗可兌換限定杜蕾斯聯名愛的莎郎哈密瓜餐點；零貳柒餐酒館玩完測驗，可兌換限定杜蕾斯聯名費城起司牛肉刈包。並且現場打卡就能拿到驚喜小禮物！
並且為了搶攻情人節商機，寒舍艾麗酒店浪漫打造「艾戀心心」西洋情人節餐飲活動，其中The Terrace 大廳酒吧優雅呈獻四款情人節特製調酒，於2月1日至3月31日期間有2小時無限暢飲活動，雙人打卡價為1,599元+10%，可以享受四款情人節特製調酒、氣泡酒、葡萄酒及啤酒。情人節限定特調包括「甜心桑格利亞」、「濃情巧克力」、「熱帶情人夢」、「花漾少女」把握情人夜與愛人舉杯暢飲的好時機，最後也別忘了放閃合影。