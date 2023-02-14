被爆複製貼上他人碩論6頁　林明溱：絕對經得起考驗

前促轉會副研究員吳佩蓉昨質疑，國民黨南投立委補選參選人林明溱的朝陽科大碩士論文，涉嫌抄襲南投市代會副主席張秦瑞等人的暨南大學碩士論文，連續複製貼上多達6頁。林明溱陣營強調，林明溱以集集小鎮災後浴火重生為研究題目，是他個人親身經歷、獨創內容，絕對經得起考驗；朝陽科技大學表示，若收到具名檢舉，將在1個月內交由學倫會調查。
記者顏幸如／南投報導
曾踢爆李眉蓁中山大學碩論抄襲的吳佩蓉，昨今連發兩篇臉書，指前南投縣長林明溱2010年在朝陽科大休閒事業管理系的碩士論文「災害管理與重建成功因素之研究-以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」，經過初步比對，從第一章「研究動機與目的」就出現抄襲痕跡，第五章「結論」幾乎全抄襲自暨南大學公共行政與政策學系張秦瑞、陳國興的碩士論文。
陳國興的碩論題目是〈領導力與地方治理：桃園縣長朱立倫之個案研究〉。網友加碼爆料，指碩士論文為〈地方觀光發展協力治理機制之探究— 以南投縣觀光產業聯盟協會為觀察焦點〉的張秦瑞，是現任南投市代表會副主席。吳佩蓉再以文字和圖表舉證，指林明溱連續複製貼上張秦瑞的碩論達5-6頁，並問「這不叫抄襲，甚麼叫做抄襲？」
競選團隊今（14）日由林明溱兒子、競總發言人林儒彬出面回應，他指林明溱的論文內容，係依他擔任鎮長時如何讓集集小鎮災後浴火重生，所研究的題目，屬個人親身經歷、獨創內容，絕對經得起考驗，非常歡迎各界一起來探討，若有任何質疑，可向校方學倫會申訴，林明溱也會尊重、配合校方的任何決定。
張秦瑞昨低調表示，他不清楚此事來龍去脈，暫不回應。
朝陽科技大學則表示，目前尚未接獲檢舉。若收到具名檢舉，會在1個月內組成博、碩士學位論文違反學術倫理審定委員會，並於學倫會組成3個月內完成調查報告、作出具體決議。