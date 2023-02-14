國軍防疫規定調整 衛哨、新兵等四大類人員仍要配戴口罩
新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心放寬防疫規定，國防部今（14）日表示，自2月20日起配合中央防疫政策放寬口罩配戴作法，但是密閉空間、醫療勤務、營門衛哨、新兵訓期前兩週等四大類人員仍須配戴口罩。
記者呂炯昌／台北報導
國防部今日例行記者會上，軍醫局衛勤保健處處長施宇隆上校報告指出，四大類人員，包括密閉空間、醫療執勤、營門衛哨、新兵訓期前兩週都維持戴口罩；國軍各類輪型載具（含航空器），如因任務需要載送非單位建制人員，輸運期間駕駛及搭乘人員均須戴口罩。
施宇隆指出，自主防疫、自主應變、自主健康管理期間，以及有疑似症狀（咳嗽、發燒等）者需全程戴口罩；出入人潮擁擠及不易保持安全距離時（如月會或大型集會等）應戴口罩。
至於軍事院校人員，施宇隆表示，依教育部與衛福部規劃，自3月6日起放寬室內戴口罩規定。
※【NOWnews 今日新聞
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