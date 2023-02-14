總獎金逾16億！3刮刮樂新品情人節搶市 有10個頭獎200萬
今（14）日是一年一度西洋情人節，台灣彩券公司也趁勢推出3款刮刮樂新品，總獎項超過439萬個，總獎金逾16億元，更有10個頭獎200萬元，其中情人節應景的全新主題刮刮樂「甜蜜蜜」，票面上相擁愛心、兩相依偎的一對小熊搭配象徵愛情的鮮紅玫瑰與粉紅背景，營造無限浪漫與幸福氛圍，相當適合於春意盎然的時刻傳情示愛，還有機會刮中獎金，頭獎有60萬元。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券公司表示，新主題刮刮樂「甜蜜蜜」每張售價100元，票面以相擁愛心、兩相依偎的一對可愛小熊為主角，搭配象徵愛情、美麗花語的鮮紅玫瑰及佈滿浪漫粉嫩心型圖案背景，營造滿滿的甜蜜與浪漫氣氛，是熱戀中情侶放閃互表心意及向心儀對象告白傳情的首選，還有機會驚喜刮中獎金。
玩法也簡單有趣，「刮六中三」及「一刮即中」的玩法規劃，並巧妙將愛心圖案設計為刮獎符號，「一刮即中」的遊戲刮區裡只要刮出一個「愛心」符號即得對應的獎金，頭獎60萬元有3個，超過110萬個獎項，總中獎率33%。
同日登場的還有「獎金獵人」與「超級777」每張售價皆為200元，其中「獎金獵人」每張售價200元，是深受民眾歡迎的益智延長型遊戲，將夜市裡常見的飛鏢射氣球遊戲，搖身一變為刺激的紙上競技，只要任一「您的號碼」對中「1分區」或「10分區」的「獎金號碼」即得分，最後依「對中總分數」決定中獎獎金，累計積分越多獎金也越高，頭獎200萬元共有5個，1000元（含）以上獎項超過24萬個，總中獎率30%。
經典7系列遊戲「超級777」每張售價200元，票面3個7搭配閃耀的金色背景，提供多種玩法，還有機會贏得雙倍獎金，頭獎200萬元共有5個，1000元（含）以上獎項超過21萬個，總中獎率30.14%。