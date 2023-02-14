情人節「午夜場」先看！45%男性錯估硬度：小心伴侶白眼

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醫師也表示，臨床上多數患者前來求診時，對於硬度分級幾乎是毫無概念的，專業醫療有勃起硬度級數表EHS (Erection Hardness Score)將勃起硬度分為四級，第一級是蒟蒻，依序是剝皮香蕉、帶皮香蕉和小黃瓜，若勃起後硬度如剝皮香蕉或蒟蒻，在浪漫情人夜便可能無法順利進入激情完事。
若明顯感受到硬度下降一段時間，醫師提醒應該尋求專業協助，市面上有許多宣稱可以助硬的偏方藥物或道具，除了可能造成金錢上的損失之外，更可能會傷身，得不償失！情人節若想要「硬」景應把握三大重點：多多運動、增進伴侶溝通、必要時前往泌尿科就診。
此外，數據指出，若曾經感染COVID-19的男性患者，出現勃起功能障礙的機率更是一般人的3.3倍。「長新冠症狀」包含腦霧、慢性疲倦、呼吸系統受損等，其中「勃起功能障礙」是鮮為人知的一塊，研究更發現，新冠病毒不僅攻擊人體器官，也會嚴重影響男性的生理機能，可能導致性愛過程中面臨呼吸困難、噁心反胃感。
不僅如此，新冠肺炎對於男性心理健康造成不小的影響，疫情後景氣不佳的狀態，也會增加男性心理壓力，讓床上表現更不理想。此外，新冠病毒可能導致內皮細胞功能障礙，加上染疫期間產生的焦慮和抑鬱，亦會導致性腺激素分泌不足等問題，使勃起功能障礙的機率還會再進一步提升。