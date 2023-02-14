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情人節「午夜場」先看！45%男性錯估硬度：小心伴侶白眼

▲邱鴻傑醫師表示有過半男性過度自信，勃起硬度的男女想法大不同，醫師透過「硬度生鮮四件組」幫助民眾辨識正確的硬度分級。（社內資料照，示意圖／翻攝自Pixabay）
▲邱鴻傑醫師表示有過半男性過度自信，勃起硬度的男女想法大不同，醫師透過「硬度生鮮四件組」幫助民眾辨識正確的硬度分級。（社內資料照，示意圖／翻攝自Pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

今(14)日是西洋情人節，鮮花、美食後的「午夜場」也是重頭戲！亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫師表示，根據研究逾半數40歲以上男性有不同程度的勃起功能障礙，全台超過百萬男性恐為勃起功能障礙所苦。常常在診間聽到男女生對於勃起硬度的不同想法，卻很少有雙方一起就診的案例。西洋情人節之際，透過「硬度生鮮四件組」，幫助兩性透過生活化的方式，正確認識硬度分級。

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邱鴻傑指出，一項台灣研究指出，所有年齡層男性都低估了自身硬度不足的問題，50-59歲男性僅3%男性認為自己有硬度不足，實際透過國際性功能指標(IIEF-5)問卷調查表評分，盛行率竟高達31%，相差10倍之多。醫師提醒，高達45%的男性對自己的硬度預期高於伴侶，若伴侶間對硬度認知有所差異，男性面臨硬度不足的病程將更長，因此可以將性事上的認知有落差視為一大警訊

醫師也表示，臨床上多數患者前來求診時，對於硬度分級幾乎是毫無概念的，專業醫療有勃起硬度級數表EHS (Erection Hardness Score)將勃起硬度分為四級，第一級是蒟蒻，依序是剝皮香蕉、帶皮香蕉和小黃瓜，若勃起後硬度如剝皮香蕉或蒟蒻，在浪漫情人夜便可能無法順利進入激情完事。

若明顯感受到硬度下降一段時間，醫師提醒應該尋求專業協助，市面上有許多宣稱可以助硬的偏方藥物或道具，除了可能造成金錢上的損失之外，更可能會傷身，得不償失！情人節若想要「硬」景應把握三大重點：多多運動、增進伴侶溝通、必要時前往泌尿科就診。

此外，數據指出，若曾經感染COVID-19的男性患者，出現勃起功能障礙的機率更是一般人的3.3倍。「長新冠症狀」包含腦霧、慢性疲倦、呼吸系統受損等，其中「勃起功能障礙」是鮮為人知的一塊，研究更發現，新冠病毒不僅攻擊人體器官，也會嚴重影響男性的生理機能，可能導致性愛過程中面臨呼吸困難、噁心反胃感。

不僅如此，新冠肺炎對於男性心理健康造成不小的影響，疫情後景氣不佳的狀態，也會增加男性心理壓力，讓床上表現更不理想。此外，新冠病毒可能導致內皮細胞功能障礙，加上染疫期間產生的焦慮和抑鬱，亦會導致性腺激素分泌不足等問題，使勃起功能障礙的機率還會再進一步提升。

▲邱鴻傑醫師。(圖／官方提供)
▲邱鴻傑醫師分享「硬度生鮮四件組」，第一級是蒟蒻，依序是剝皮香蕉、帶皮香蕉和小黃瓜。(圖／官方提供)

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