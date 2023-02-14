泡腳護血管、促免疫、好處多！中西醫教３招、留意６件事更養生。

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泡腳的優點、適合族群：胡心瀕醫師表示，泡腳溫熱水可促進血液循環、新陳代謝、讓身體溫暖、舒筋活絡，因此像是手腳冰冷、久坐下半身水腫的上班族、怕冷、易感冒、經期易腹痛、不容易入睡、睡不安穩等族群都可泡腳改善。可天天泡腳養生，作為養生日常的一部份，日久效果逐漸明顯。
可護血管、促血循、消疲勞：另外，也因泡腳可促進血循，對保養血管、改善血管疾病也有所幫助。而淋巴循環也會跟著變好，免疫功能也有利提升，降低感冒、生病等機會。足部循環變好則有助減少乳酸堆積，因此也有助降低運動所帶來的痠痛疲勞。。
泡腳不是治療，有病要看醫生：不過並非所有腳痛都可靠泡腳改善，像是常見踩到地板腳底會痛的足底筋膜炎，泡腳就只能幫助減緩不適，畢竟足底筋膜炎是已代表著足底正在發炎，已並非單純的乳酸堆積、血循不佳，就算泡個365天也沒有治療效果，還是得就醫治療。
泡腳留意６件事更養生！醫：天冷泡再暖也別脫衣服。
運動後注意間隔時間：泡腳雖然好處多，但也有許多常見的地雷要避免。胡心瀕醫師指出，像是前述提到運動後可泡腳，但也不宜馬上就泡，因為剛運動完血管正處擴張狀態，泡腳也會擴張血管，可能會使得血壓過低，易出現頭暈等不適，建議至少間隔一小時為佳。
泡腳前後別喝酒、吃飯：同樣需間隔一小時的，也包括喝酒、吃飯，喝酒的道理如同泡溫泉不宜飲酒，酒精也會使得血管擴張，兩者一起可能有降低血壓、增加血管負擔的疑慮。而吃飯則道理如洗澡前後別吃飯，因為吃飯時血液會較集中於胃部幫助消化，泡腳、洗澡則會將血流帶往足部、全身，可能會造成消化不良、胃部負擔。
注意泡腳準備：泡腳的水溫也需要注意，一般會建議在38-42度之間，時間約可泡15-30分鐘，並於身旁放壺常溫水補充水分，大致如同泡溫泉。胡心瀕醫師表示，即便只有泡腳，水溫太高一樣會有燙傷的風險，時間過久、沒補充水分也可能脫水，也可能出現皮膚敏感等不適。
避免溫差，再暖也別脫衣服：另外，天冷泡腳感覺到身體溫暖時，再熱也不宜脫去身上的衣服，或至少披件浴巾，避免直接接觸冷空氣，增加溫差溫差過大造成急性心腦血管疾病、形成腦中風或心肌梗塞的風險。同樣避免溫差，泡腳前後身體暖和時，也建議別喝冷飲或冰飲。
部分族群不宜泡腳：不適合泡腳的族群也要注意，像是中風後患者、糖尿病患者等皮膚感知異常的族群，可能會因無法正常的感覺水溫而燙傷。足部有傷口、感染者也不宜，例如蜂窩性組織炎、香港腳，胡心瀕醫師特別提醒，這類族群常會有「泡腳可殺菌」的迷思，但泡腳水除非到100度，否則不可能殺菌，有傷口、受感染時泡腳，反而容易使得感染擴大或更深。而若自覺是特殊族群者，建議可向自己的主治醫師詢問。
日常泡腳有利促進身體健康，中西醫教３招更有助養生！
按摩＆藥草：讓泡腳效果更好，泡腳後也可以按摩腳底，腳底有非常多的穴位，即便不記穴位的按摩腳底，也能促進足底筋絡循環。泡腳時也可適度加入藥草，可帶來更多不錯的效果，藥草可至中藥行詢問，或一般市售泡腳專用的藥草包。胡心瀕醫師建議可先用熱水壺煮開藥草，再將煮好的藥水倒入泡腳水當中，如此更有助皮膚吸收。
各藥草效果皆不同：胡心瀕醫師舉例，像是女生常有經痛、手腳冰冷的問題，可加入艾草、澤蘭、紅花、益母草等幫助改善。年長者、運動員常有痠痛問題，可加入一條根、老薑、乾薑、紅花、當歸尾等，有助更促進乳酸代謝、減緩痠痛。有睡眠方面問題者，可選合歡皮、紅花、桂枝、當歸尾，在睡前半小時泡泡腳，可幫助睡眠。
精油：若不喜歡藥草也可選擇精油，薰衣草、玫瑰草、洋甘菊等，或是選擇複合配方精油，可在泡腳水中滴10-20滴左右，這些都有幫助睡眠的效果，也是個不錯的選擇。
日常問題泡腳改善不了？盡早檢查別把泡腳當治療！
胡心瀕醫師也提醒，不論是經痛、手腳冰冷、疲倦、痠痛、睡眠障礙等，或其他各種問題，經泡腳約一至兩周後都沒有改善，也必須了解當前的問題已並非泡腳、或其他飲食等養生方式所能改善，盡早就醫檢查，並透過治療改善為佳。
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