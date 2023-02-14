情人節最怕「不舉」破壞火熱夜晚　哪些因素會影響勃起？讓專家告訴你

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什麼是勃起功能障礙？ 硬度在三級以下都是！女性的陰道有一定的阻力，男性在與愛人進行性愛的過程中，若是勃起硬度不足，性愛過程便會因此受到阻礙。陳煜醫師表示，臨床上將男性勃起硬度分為四級，三級以下就是所謂的勃起功能障礙。
第一級，「重度勃起功能障礙」，男性陰莖軟如蒟蒻，無法克服阻力順利進入陰道；第二級，「中度勃起功能障礙」，硬度有如剝皮的香蕉，但仍無法克服陰道阻力。
第三級，「輕度勃起功能障礙」，硬度有如帶皮香蕉，可以克服阻力順利進入陰道，但在性愛過程中可能無法維持硬度。而正常的勃起硬度為第四級，硬度有如小黃瓜一般。
陳煜醫師指出，在台灣大部分的男性勃起功能障礙都是以輕度為主，勃起功能障礙是身體健康的綜合表現，因此在治療勃起功能障礙時，更重要的是找出底下的因素、慢性疾病。
有哪些因素導致勃起問題？ 如何改善、尋求協助？造成勃起功能障礙的因素主要可分為生理、心理因素。三高、肥胖、中風或脊椎神經受損等，都是造成勃起功能障礙的「生理因素」，而伴侶間的關係、親密度、壓力、疲倦等「心理因素」，也會造成勃起功能障礙。
生理與心理因素還會互相影響，導致混合性勃起功能障礙。吳佳璋醫師提到，信心是影響勃起的關鍵要素之一，生理的因素會影響自信心，以肥胖為例，若是減重後身材變好，在性方面信心會增加，同時減肥後血管充血情形也會更好，勃起功能也可得到改善。
吳佳璋醫師指出，男性若有勃起問題，可以前往泌尿科尋求治療，透過血糖、膽固醇、腎功能、荷爾蒙、攝護腺等抽血檢查，經醫師評估後找出勃起功能障礙背後的生理因素。
此外，有研究發現，心理因素導致的勃起功能障礙，若有伴侶一同參與，治療時間可縮短50-70%。因此，吳佳璋醫師建議，民眾可以和伴侶一同前往診間尋求協助，千萬不要在網路上購買來路不明的藥物或保健食品，應尋求正確的管道解決勃起問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56770
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