小山羊和主人比力氣！牠用盡全力動不了分毫　生氣樣超萌

情人節最怕「不舉」破壞火熱夜晚　哪些因素會影響勃起？讓專家告訴你

情人節最怕「不舉」破壞火熱夜晚　哪些因素會影響勃起？讓專家告訴你
情人節最怕「不舉」破壞火熱夜晚　哪些因素會影響勃起？讓專家告訴你

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】情人節即將到來，不少情侶預訂了餐廳、飯店，想和伴侶共度浪漫的一晚。根據台灣男性學暨性醫學醫學會統計，有50.4%的情侶認為男性勃起硬度與持久度是影響性生活的重要因素，不過，有40%的中壯年有勃起硬度不足的問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
什麼是勃起功能障礙？哪些因素會影響勃起功能？男性若遇到勃起問題又該如何尋求協助？台灣男性學暨性醫學醫學會理事長陳煜醫師、秘書長吳佳璋醫師一一說明。

什麼是勃起功能障礙？　硬度在三級以下都是！

女性的陰道有一定的阻力，男性在與愛人進行性愛的過程中，若是勃起硬度不足，性愛過程便會因此受到阻礙。陳煜醫師表示，臨床上將男性勃起硬度分為四級，三級以下就是所謂的勃起功能障礙。

第一級，「重度勃起功能障礙」，男性陰莖軟如蒟蒻，無法克服阻力順利進入陰道；第二級，「中度勃起功能障礙」，硬度有如剝皮的香蕉，但仍無法克服陰道阻力。

第三級，「輕度勃起功能障礙」，硬度有如帶皮香蕉，可以克服阻力順利進入陰道，但在性愛過程中可能無法維持硬度。而正常的勃起硬度為第四級，硬度有如小黃瓜一般。

陳煜醫師指出，在台灣大部分的男性勃起功能障礙都是以輕度為主，勃起功能障礙是身體健康的綜合表現，因此在治療勃起功能障礙時，更重要的是找出底下的因素、慢性疾病。

有哪些因素導致勃起問題？　如何改善、尋求協助？

造成勃起功能障礙的因素主要可分為生理、心理因素。三高、肥胖、中風或脊椎神經受損等，都是造成勃起功能障礙的「生理因素」，而伴侶間的關係、親密度、壓力、疲倦等「心理因素」，也會造成勃起功能障礙。

生理與心理因素還會互相影響，導致混合性勃起功能障礙。吳佳璋醫師提到，信心是影響勃起的關鍵要素之一，生理的因素會影響自信心，以肥胖為例，若是減重後身材變好，在性方面信心會增加，同時減肥後血管充血情形也會更好，勃起功能也可得到改善。

吳佳璋醫師指出，男性若有勃起問題，可以前往泌尿科尋求治療，透過血糖、膽固醇、腎功能、荷爾蒙、攝護腺等抽血檢查，經醫師評估後找出勃起功能障礙背後的生理因素。

此外，有研究發現，心理因素導致的勃起功能障礙，若有伴侶一同參與，治療時間可縮短50-70%。因此，吳佳璋醫師建議，民眾可以和伴侶一同前往診間尋求協助，千萬不要在網路上購買來路不明的藥物或保健食品，應尋求正確的管道解決勃起問題。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56770

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

泡腳護血管、促免疫、好處多！中西醫教３招、留意６件事更養生。

骨質流失勿輕忽，慎防跌倒危及生命

【健康我+1】健康週報｜高中生舔餐具吃到會怎樣？抽筋缺鈣怎麼補？星雲糖尿病纏身怎麼控？

一夜多次將引爆慢病連鎖效應！全台超過200萬男性恐中標「夜尿型中年危機」不自知

我是廣告 請繼續往下閱讀