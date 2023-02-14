MLB／掌權近17年　國民隊老闆辭世享壽97歲

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1925年出生於華盛頓特區的Ted Lerner，從小就熱愛棒球，但因為小時候家境困苦買不起門票，於是他到球場打工，成為球場接待員，他在26歲時向妻子借了250美元創立房地產公司，並且一步步建立起屬於他的房地產王國，還在華盛頓特區擁有近60萬坪的房地產投資，包含飯店、零售業、辦公室、住宅以及體育跟娛樂產業都看得到他的蹤跡。
2000年初期蒙特婁博覽會隊因為經營不善，於是被大聯盟官方收購，搬遷回華盛頓，改名為國民隊，也是相隔33年後，再度有大聯盟球隊回到首都華盛頓特區，Lerner的經營團隊在2006年出手收購國民隊，並在該年7月正式成為國民隊老闆，當時在買下國民隊之後，出身於華盛頓特區的Lerner表示「把國民隊帶回我的家鄉，同時也是國家的首都，是我一直以來的夢想，現在我計畫確保這支球隊成為這個國家、大聯盟以及華盛頓特區的寶貴資產」。
華盛頓國民在2019年奪下了隊史首座世界大賽冠軍，並且是從1924年的參議員隊後，華盛頓的大聯盟球隊再次稱霸世界大賽，當時已經超過90歲的Lerner在參與球隊封王遊行時激動的說「95年是相當漫長的等待，但我要告訴大家，等待是值得的，這是獻給這座總是被信任的城市、總是奮戰的球員以及與我們同在的球迷們」。
對於Lerner的辭世，大聯盟主席Rob Manfred也對此哀悼「感謝Ted對他的家鄉以及他所熱愛的運動帶來的影響，代表大聯盟官方對他的家人表示最深切的哀悼」。