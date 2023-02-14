孟維曝缺陷「靠肋骨重建右耳」 在《原子》練歌失去音準
男團《VERA》的孟維從選秀節目《原子少年》出道，他今（14）日擔任羅慧夫顱顏基金會愛心大使，以過來人身分鼓勵小耳症家庭，也分享當時進行外耳重建手術的過程。
記者侯家瑜/台北報導
孟維上了幼稚園，開始接觸人群後，就時常遭到言語霸凌，會一直被問「為什麼你耳朵長這麼醜」，坦言當時內心很自卑，長越大越在意，尋求醫師協助後，卻被告知要等到成年才能動刀。好在媽媽一直在身旁鼓勵，孟維才逐漸打開心房，「媽媽會告訴我這是上天帶給我的禮物，或是開玩笑說，如果我走失了，會比較容易找到，因為我很特別。」
孟維高中畢業後，就去做外耳重建手術，「我是利用肋骨的骨頭，去重建右耳，因為要全身麻醉，所以非常緊張，加上我本身就比一般人還怕痛，所以我叫得超大聲，護士都說我很誇張。」至於療程的費用，孟維表示是媽媽付錢，所以不太清楚。孟維透露兒時有練過國標舞，當時拍子就跟不上別人，到了《原子少年》後也發生一樣的問題，「我會聽不太清楚音樂，被問為什麼音準沒有到，後來是在主唱巴比的陪練下，才慢慢進步。」
國中曾在美髮店打工的孟維，睽違6年又再接觸美容，他近來參加實境節目《來吧！營業中》第二季擔任髮助，他特別提到謝金燕，笑說被對方的美貌震懾，「她看到我都有抱我，說我是一個很漂亮、很棒的弟弟。」也表示謝金燕在節目中對大家都蠻要求，一肩扛起藝術總監一職。
※【NOWnews 今日新聞
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