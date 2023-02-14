全台首座元宇宙虛擬攝影棚登場　吸引新生代男團拍攝MV

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攝影棚以LED顯示屏取代傳統綠幕，結合攝影追蹤系統，特效畫面能在廠內即時播放，與虛擬景物互動，為台灣影音產業突破藩籬。
工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑說，這座「LED次世代虛擬攝影棚」，展現跨域整合與建立創新模式的能量，帶頭串接必應創造公司等超過15家國內廠商，包括：XR 技術服務、LED顯示屏幕、3D美術技術與硬體設備等，協助產業跨越產製門檻，更展現整合資通訊科技的能量，成功打造台灣第一個結合5G專網的虛擬攝影棚。
攝影棚利用5G低延遲、高速度與多連結等特性，使異地影像能即時傳輸至攝影棚內，達到同步拍攝錄製的效果，同時更結合XR延展實境特效，在有限的空間裡，拍出無限延伸的大視野影像效果，並能取代傳統拍攝後製流程，提供全新型態的影音產製方案。
「LED次世代虛擬攝影棚」吸引新生代偶像男團ALL IN 5拍攝新歌「不愛了」音樂錄影帶，子時制作導演黃子然說明，若以傳統錄製上來說，勢必要大型搭景，投射高強度的人工光源，耗費巨大經費，而過往在處理綠幕特寫時，動作捕捉難以聚焦，需花上許多工時製作，且導演、演員到幕後製作人員在現場都要靠想像力拍攝，再後製特效。
不過，透過虛擬攝影棚能在棚內的LED顯示螢幕看見高空市景，歌手也能與背景影像真實互動，讓演出過程更具臨場感，不僅節省拍攝預算和後製時間，疫情期間也解決劇組人員無法跨國拍攝的問題，大幅提升影音品質與降低成本。
目前「LED次世代虛擬攝影棚」已啟動開放演唱會、音樂節、異地共演、XR互動遊戲、影片拍攝等活動空間運用，工研院表示，期盼協助展演團體以更靈活的方式發表作品。