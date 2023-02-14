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獨／隱形眼鏡漲價！安視優日拋最多貴260元　價目表出爐

▲隱形眼鏡物料飛漲，國際大廠嬌生將於下月調漲價格。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
▲隱形眼鏡物料飛漲，國際大廠嬌生將於下月調漲價格。（示意圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

年後漲聲響不停！近期除了蛋價高漲備受關注外，連許多民眾日常必須的「拋棄式隱形眼鏡」也將悄悄調漲！已經有眼鏡行貼出公告，國際大廠品牌嬌生安視優（ACUVUE）將於3月1起調漲價目表，日拋、月拋、雙週拋漲價50至260元不等，漲幅最高達17%！換算下來隱形眼鏡族每月固定支出得多出數百元，讓民眾荷包大失血。根據業內可靠消息指出，隱形眼鏡國際大廠頂不住原物料、運費價格飛漲，除了嬌生外，Alcon 視康（愛爾康）也傳部分商品將於今年調漲價格，台灣品牌帝康則承諾，頂住物料飛漲壓力，上半年沒有調漲計畫。

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▲（圖／民眾授權提供）
▲國際大廠品牌嬌生安視優（ACUVUE）將於3月1起調漲價目表，日拋、月拋、雙週拋漲價漲價50至260元不等，漲幅最高達17%。（圖／民眾授權提供）
嬌生安視優（ACUVUE）發出的價格調整公告表示，產品因為原物料、國際運費價格持續上漲，在諸多因素經營考量下，將自3/1調整價格，其中超涵水每日拋90片漲最多，從1500元漲至1760元，漲幅最高達17%。《NOWnews今日新聞》實際詢問眼鏡行、藥妝通路，證實下個月開始會隨供應商調整價目表，包括歐舒適、超涵水、睛漾水凝、恆潤氧系列商品調漲50至200元不等，不過實際致電嬌生尚未取得回覆。

安視優®歐舒適®每日拋，每日拋30片裝，建議售價950元，調漲後1000元

安視優®歐舒適®每日拋，每日拋5片裝，建議售價180元

安視優®歐舒適®每日拋散光，每日拋30片裝，建議售價1250元，調漲後1350元

安視優®超涵水®每日拋，每日拋30片裝，建議售價620元，調漲後650元

安視優®超涵水®每日拋，每日拋90片裝，建議售價1500元，調漲後1760元

安視優®超涵水®散光每日拋，每日拋30片裝，建議售價950元，調漲後1050元

安視優®睛漾水凝®每日拋，每日拋10片裝 320元

安視優®睛漾水凝®每日拋，璀璨/經典系列每日拋30片裝，建議售價800元，調漲後900元

安視優®恆潤氧®每日拋，每日拋30片裝，建議售價800元

安視優®超涵水®多焦點每日拋，每日拋30片裝，建議售價1050元，調漲後1150元

歐舒適®二週拋棄式，二週拋棄式6片裝，建議售價800元，調漲後900元

安視優®歐舒適®散光二週拋棄式隱形眼鏡，二週拋棄式6片裝，建議售價900元，調漲後1000元

安視優®二週拋棄式隱形眼鏡，建議售價500，調漲後550元

安視優®悦氧®矽水膠高透氧月拋隱形眼鏡，每月拋棄式6片裝，建議售價950元

安視優®悅氧®矽水膠高透氧散光月拋隱形眼鏡，每月拋棄式6片裝，建議售價1680元

▲國際大廠品牌嬌生安視優（ACUVUE）將於3月1起調漲價目表，日拋、月拋、雙週拋漲價漲價50至260元不等，漲幅最高達17%
▲國際大廠品牌於今年跟眼鏡行簽署合約時，就已經提早預告漲價至少10%，主要也是因為隱形眼鏡原物料確實不斷上漲。（圖／記者鍾怡婷攝）
根據業內人士透露，隱形眼鏡國際大廠嬌生、視康於今年跟眼鏡行簽署合約時，就已經提早預告漲價至少10%，不過實際價格調整依造官方公告為主。同時也提到，隱形眼鏡原物料確實不斷上漲，去年就已經有外商品牌調漲，尤其是日拋屬於薄利多銷，要維持凍漲比較困難，調漲的品項大多也會以日拋居多。

而即便隱形眼鏡國際大廠喊漲，台灣品牌業者精華光學帝康則表示，帝康隱形眼鏡商品已經凍漲30幾年，雖然的確面臨原物料飛漲的難題，有稍稍降低日常優惠折扣，但仍會努力維持現有販售價格，承諾2023上半年度都還沒有調漲的規劃，建議民眾若想要節省荷包，可以趁著開學季、寒暑假品牌優惠大檔入手囤貨。

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