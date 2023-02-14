獨／隱形眼鏡漲價！安視優日拋最多貴260元　價目表出爐

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安視優®歐舒適®每日拋，每日拋30片裝，建議售價950元，調漲後1000元
安視優®歐舒適®每日拋，每日拋5片裝，建議售價180元
安視優®歐舒適®每日拋散光，每日拋30片裝，建議售價1250元，調漲後1350元
安視優®超涵水®每日拋，每日拋30片裝，建議售價620元，調漲後650元
安視優®超涵水®每日拋，每日拋90片裝，建議售價1500元，調漲後1760元
安視優®超涵水®散光每日拋，每日拋30片裝，建議售價950元，調漲後1050元
安視優®睛漾水凝®每日拋，每日拋10片裝 320元
安視優®睛漾水凝®每日拋，璀璨/經典系列每日拋30片裝，建議售價800元，調漲後900元
安視優®恆潤氧®每日拋，每日拋30片裝，建議售價800元
安視優®超涵水®多焦點每日拋，每日拋30片裝，建議售價1050元，調漲後1150元
歐舒適®二週拋棄式，二週拋棄式6片裝，建議售價800元，調漲後900元
安視優®歐舒適®散光二週拋棄式隱形眼鏡，二週拋棄式6片裝，建議售價900元，調漲後1000元
安視優®二週拋棄式隱形眼鏡，建議售價500，調漲後550元
安視優®悦氧®矽水膠高透氧月拋隱形眼鏡，每月拋棄式6片裝，建議售價950元
安視優®悅氧®矽水膠高透氧散光月拋隱形眼鏡，每月拋棄式6片裝，建議售價1680元
根據業內人士透露，隱形眼鏡國際大廠嬌生、視康於今年跟眼鏡行簽署合約時，就已經提早預告漲價至少10%，不過實際價格調整依造官方公告為主。同時也提到，隱形眼鏡原物料確實不斷上漲，去年就已經有外商品牌調漲，尤其是日拋屬於薄利多銷，要維持凍漲比較困難，調漲的品項大多也會以日拋居多。
而即便隱形眼鏡國際大廠喊漲，台灣品牌業者精華光學帝康則表示，帝康隱形眼鏡商品已經凍漲30幾年，雖然的確面臨原物料飛漲的難題，有稍稍降低日常優惠折扣，但仍會努力維持現有販售價格，承諾2023上半年度都還沒有調漲的規劃，建議民眾若想要節省荷包，可以趁著開學季、寒暑假品牌優惠大檔入手囤貨。