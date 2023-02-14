情人節跟誰過？神準心測找「真命天子」　今年沒有也別急

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玲瓏有致身材與精緻五官的天生麗姬→第2題
甜美可愛深藏不露的鄰家女孩→第3題
2、自己作甜點會想做哪一種甜點？
布朗尼→第3題
草莓蛋糕→第4題
3、拿著做好的甜點送人，結果被嫌棄不好吃你會？
回去再練習改天來雪恥→第4題
以後做的好吃也不給他吃→第5題
4、朋友找你出國，你想去哪裡？
日本→第7題
歐洲→第6題
5、有機會跟朋友組樂團，你要當哪個位置？
貝斯手→答案C
吉他手→第8題
6、在歐洲被偷了，你不甘心想找到對方理論，你認為對方是？
跑單幫的小偷→第9題
有組織的集團→第10題
7、跟朋友到日本結果走散了，你語言不通，這時有好心人來幫忙，你覺得對方會是？
不太會說中文的大叔，很斯文但有點邋遢，但還蠻帥的→答案D
只會日文的年輕人，應該是上班族，感覺很陽光，不帥但耐看→答案B
8、演出途中有人跟你說你的吉他彈得很爛，要你下台，你會？
很不服氣要他上來PK→答案D
不做理會→答案A
9、經過你迄而不捨的追查，小偷受不了把失物還你，但要求你給他一樣東西，你覺得會是？
僱用他當你的歐洲導遊→答案C
錢包裡面一半的錢→第10題
10、你覺得小偷腦子壞掉了，你怎麽可能僱用一個小偷當導遊，但小偷說他知道很多私房景點，你會被說服嗎？
不可能→答案B
有可能，要想一下→答案A
測完後再看答案喔！
答案A
你很聰明有見識有自己的想法，不隨便盲從俗流，平庸的你也看不上眼，所以會吸引同樣是聰明人的追求者出現。你們可能是網路上聊天筆戰互懟認識、也可能是親友聚會上認識。剛認識的時候你們可能會很討厭對方，因為對方的嘴巴太利了，都是不輕易認輸、不隨便退讓。經過幾次相處，發掘對方的一些優點，開始被對方的特質吸引，發現對方利嘴之下擁有極好的學涵，風趣幽默又聰明體貼，你心情不好時絕對不會踩你的地雷，因此進而交往。由於，你們都是理性的人，生活價值觀與感情價值觀相當，相處起來非常舒服，不太會發生爭吵。
答案B
你們的相遇可能是在朋友的聚會丶或是過去工作接觸所認識，剛開始互動不多，連普通朋友都算不太上，初識時他可能看起來沉默寡言，但經過相處，你會發現他其實幽默、風趣，是個擺在哪裡都合適的活棋。有他在的場合就不會太沉悶，因此讓你逐漸傾心。你追求安穩、溫馨的生活，因此你的真命天子外表不會非常出眾、但很耐看，性格溫和不太發脾氣，對你也相當包容。除此之外還會燒一手好菜，餵飽你的胃，家務上也難不倒他，說不定摺衣服跟地板清潔都做得比你好。你嚮往的生活，不需要太多驚滔駭浪的愛情，平平淡淡，細水長流的感情才是你最想要的。
答案C
你們的相遇可能會在你意想不到的時候，他肯定是個有趣的人，喜歡奇怪新奇的事物，興趣也與其他人不太一樣，可以為你的生活帶來許多驚喜。如果與他交往，你生活將會有大大的改變，過去你一成不變的習慣會從此不同。他的人品、家庭、背景都算中上，你的條件也不算太差，你們在一起的組合，經典又不落俗套，如果能長久走在一起，是有機會可以共度一生的。
答案D
你是外貌協會會員，想追求偶像劇當中，帶有喜劇性又浪漫的愛情，你希望對方外表顏值都要頂尖，讓你能跟朋友炫耀，和他交往你會很有自信、很驕傲。你的真命天子最好善於製造浪漫，讓你能沉浸在愛情中，最好能把偶像劇的橋段帶到生活裡，處處充滿驚喜浪漫。雖然你們的吵吵鬧鬧少不免，但這對你們的感情一點影響也沒有，反而越吵感情越好丶越琢磨出最適合彼此的相處模式。（編輯：李惠婷）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。