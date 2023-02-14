「愛賭」是病！2問題判斷是否成癮　醫籲：到「這科」就醫

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地下賭博猖獗 股票投資也易成癮臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區心身醫學科醫師蘇璿允表示，現今賭博已經不再侷限於實體的投注站或賭場，人手一台智慧型手機，隨時隨地都能網路下注。然而，地下非法賭博帶來的危害，也因此更迅速地滲透到年輕族群中，讓不少二三十歲的年輕人，接觸賭博數年下來已經揹債數百萬，嚴重影響家庭生計。
蘇璿允也指出，股票期貨等投資方式，帶有變化快速、漲跌幅度大的刺激特性，吸引想要迅速獲利的投資客，進行當日沖銷操作；虛擬貨幣則是二十四小時都能線上交易，某些幣種投機性較高，有部份投資者的行為，也已經符合賭博成癮的標準。
開始賭博就失控 「二問題」判斷是否成癮而如何知道自己有沒有賭博成癮呢？蘇璿允進一步說明，「我都還可以不賭」是賭博者常見的想法。然而判斷成癮的標準不僅在於可不可以不賭，而是一旦開始賭博就失控停不下來，且造成負面影響。身邊賭博的人或賭博者自己該不該就醫，可用二個問題判斷：（一）你是否曾經對重要的人隱瞞花費在賭博的金額？（二）你是否曾經覺得有需要花越來越多的錢在賭博上？只要有一題答「是」，就建議就醫評估。
門診用藥、心理治療 專業協助修復大腦蘇璿允說明，個案來到賭博門診，醫師會針對債務壓力引發的孤立無援、失眠、鬱悶，甚至自殺想法進行危機處理。對於賭博或高風險的投資行為，與醫師討論後使用藥物及心理治療，有如補強大腦的煞車機制，有助於個案停止賭博下注，或停止高風險的投資行為，讓大腦修復。
另外，個案也能加入團體治療，討論生活模式的改變，重回穩健的理財配置。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56764
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