讓藍營內最強的參選？侯友宜：這段時間感謝大家關心

新北市長侯友宜今（14）日上午出席警察局治安會報，會前受訪時新聞媒體還是關注2024總統大選話題，以近日新北市議長蔣根煌希望國民黨主席朱立倫可以勸進、前立委李永萍也說要讓黨內最強的出來參選，侯友宜對此表示，這一段時間很感謝大家都非常關心，都要虛心的接受；面對新北市在連任後，還有很多事情要接受挑戰外，尤其北北基桃千萬人口的共好，強調用這樣態度去帶動北台灣的發展，大家一起互相、同心，讓台灣共好。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，每一個人關心這塊土地，希望為國為民的想法，都要給予尊重，指出不分你跟我、不分任何人，面對所有的問題就是要齊心齊力，希望能夠做出一番成績，自己現在是新北市的市長，新北市大小建設還是有待努力，所以這個階段當中扮演好自己的角色，謝謝很多人很關心。
媒體記者也再追問黨內出現反郭聲浪，認為鴻海集團創辦人郭台銘先前退黨造成黨的傷害，是否應該要先道歉？對此侯友宜則說到，郭台銘其實在台灣的經濟產業裡面扮演一個非常重要領導的角色，尤其他的總部在新北市，對新北市的就業、經濟效能的帶動，非常的感謝；未來不管每一個人在任何一個角色上，大家都是要攜手共同面對，因為只有共同面對，為國家、為人民多做事，這才是樂見的事情。
至於下午郭台銘跟前立法院王金平下午的會面，侯友宜則是表示，他跟每一個人大都是多年的老朋友，老朋友有機會見面聊聊天，關心國家大事，覺得都是每一個人該做的事情。