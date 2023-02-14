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盤點3大案難見天日　國民黨團批監察院淪「執政黨打手」

▲對於監察院迄今仍未提出，包括高端疫苗採購案、鏡電視關說疑雲案及新竹棒球場案等3大案調查報告，國民黨團質疑監察院成執政黨打手。（圖／國民黨提供）
▲對於監察院迄今仍未提出，包括高端疫苗採購案、鏡電視關說疑雲案及新竹棒球場案等3大案調查報告，國民黨團質疑監察院成執政黨打手。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

立法院國民黨團今（14）日召開記者會指控，高端疫苗採購案、鏡電視關說疑雲案及新竹棒球場案等3大案，迄今監察院仍沒有提出調查報告。對此，國民黨團質疑監察院成執政黨護航打手，呼籲應盡速提交報告，給全民交代。

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國民黨團今天召開「三大案仍難見天日，監察院還在睡？」記者會，國民黨團副書記長林思銘表示，高端採購案依照監察院辦理調查案件注意事項規定，該案屬於特殊重大案件，法定調查期限為1年，但可延長為1年半，應最晚今年1月18日就做出調查報告，但迄今已超過快1個月，調查進度落後，令人不禁懷疑監察院是執政黨打手，刻意護航。

國民黨立委王鴻薇痛批，社會大眾關心高端疫苗採購案、鏡電視關說疑雲案及新竹棒球場，請問監察院還要再睡嗎？以高端採購案為例，監察院啟動調查到提出調查結果，應在今年1月18日期限屆滿，為何監察院到現在還提不出調查報告？她質疑，2022九合一大選都結束了，監察院還是無聲無息，未對外界給予任何解釋，難道是因為行政院長陳建仁？

王鴻薇說，陳建仁被網路封為「高端聖騎士」，是因高端推出時包含試驗時，陳建仁儼然如高端代言人，三番兩次替高端護航背書，甚至過去高端被踢爆，施打的是生理食鹽水，陳竟還對外界說，高端打起來很心安。

王鴻薇進一步質疑，是否因為陳建仁要接閣揆，監察院配合也就將應提出報告，就這樣無聲無息掩飾過去，且這兩天網路大幅討論，高端1月份營收竟是0，不是應該發展次世代疫苗？不是政府的政策嗎？監察院已經違規超過1年半法定期限，呼籲監察院不要再裝睡。

國民黨立委李德維則指出，監察院長陳菊應好好面對，新竹棒球場事件絕不能船過水無痕；據審計部的調查報告顯示，新竹棒球案有4大缺失，包括專案管理與監造併案發包委託同一廠商、建造費用倍增、逕採限制性招標議價排除其他專業廠商，及紅土與土壤級配未符合統包需求規範，發現缺失仍使用且未依契約規定辦理驗收，即點交OT廠商營運使用，請問監委們有無看到？

針對鏡電視執照疑雲，李德維指出，當時錄音黨指證歷歷總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌都有介入，監察院到現在還未查明真相，到底是忘記了，還是害怕想起來？NCC（國家通訊傳播委員會）應是獨立機關，主委陳耀祥在發照時有無受到蔡英文指示，或民進黨派系力量介入，監察院必須給全民交代，NCC更有必要在這方面進行更多追查。

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