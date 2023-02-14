盤點3大案難見天日　國民黨團批監察院淪「執政黨打手」

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國民黨立委王鴻薇痛批，社會大眾關心高端疫苗採購案、鏡電視關說疑雲案及新竹棒球場，請問監察院還要再睡嗎？以高端採購案為例，監察院啟動調查到提出調查結果，應在今年1月18日期限屆滿，為何監察院到現在還提不出調查報告？她質疑，2022九合一大選都結束了，監察院還是無聲無息，未對外界給予任何解釋，難道是因為行政院長陳建仁？
王鴻薇說，陳建仁被網路封為「高端聖騎士」，是因高端推出時包含試驗時，陳建仁儼然如高端代言人，三番兩次替高端護航背書，甚至過去高端被踢爆，施打的是生理食鹽水，陳竟還對外界說，高端打起來很心安。
王鴻薇進一步質疑，是否因為陳建仁要接閣揆，監察院配合也就將應提出報告，就這樣無聲無息掩飾過去，且這兩天網路大幅討論，高端1月份營收竟是0，不是應該發展次世代疫苗？不是政府的政策嗎？監察院已經違規超過1年半法定期限，呼籲監察院不要再裝睡。
國民黨立委李德維則指出，監察院長陳菊應好好面對，新竹棒球場事件絕不能船過水無痕；據審計部的調查報告顯示，新竹棒球案有4大缺失，包括專案管理與監造併案發包委託同一廠商、建造費用倍增、逕採限制性招標議價排除其他專業廠商，及紅土與土壤級配未符合統包需求規範，發現缺失仍使用且未依契約規定辦理驗收，即點交OT廠商營運使用，請問監委們有無看到？
針對鏡電視執照疑雲，李德維指出，當時錄音黨指證歷歷總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌都有介入，監察院到現在還未查明真相，到底是忘記了，還是害怕想起來？NCC（國家通訊傳播委員會）應是獨立機關，主委陳耀祥在發照時有無受到蔡英文指示，或民進黨派系力量介入，監察院必須給全民交代，NCC更有必要在這方面進行更多追查。