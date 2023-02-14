小山羊和主人比力氣！牠用盡全力動不了分毫　生氣樣超萌

2023情人節免費貼圖14款！「隱藏版熊大」現身祝福快樂

▲2023情人節免費貼圖來了！隱藏版熊大祝你情人節快樂，14組超可愛情人節圖案快打包。（圖／LINE、記者整理）
▲2023情人節免費貼圖來了！隱藏版熊大祝你情人節快樂，14組超可愛情人節圖案快打包。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

迎接2月14日情人節，祝福情人節快樂的貼圖成為搜尋大熱門。LINE今（14）日在貼圖小舖上架2款免費貼圖，包括瘋狂的古人們及郵政寶寶，《NOWnews今日新聞》再加料挖出不在架上的隱藏版貼圖，千萬不可錯過LINE FRIENDS和Netflix合作的立體熊大，可愛度爆棚；還有超級英雄電影《沙贊！眾神之怒》免加好友就可無條件下載，貼圖文字有夠惡搞，限量10萬下載數必須手刀搶到，合計14組2023免費情人節貼圖快全數打包。

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🟡2/14貼圖小舖新上架

📌LINE 熱點 × 瘋狂的古人們（點此下載．New）
下載期限：2023/3/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE 熱點 × 瘋狂的古人們」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE 熱點 × 瘋狂的古人們」。（圖／取自LINE）
📌郵政寶寶實用貼圖 陪伴你的每一天!（點此下載．New）
下載期限：2023/3/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「郵政寶寶實用貼圖 陪伴你的每一天!」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「郵政寶寶實用貼圖 陪伴你的每一天!」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📌沙贊！眾神之怒
下載期限：2023/2/28（點此下載．New）
下載條件：無條件，限量10萬下載數

▲免費貼圖「沙贊！眾神之怒」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「沙贊！眾神之怒」。（圖／取自LINE）
📌LINE FRIENDS × Netflix（點此下載．New）
下載期限：2023/3/15
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE FRIENDS × Netflix」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE FRIENDS × Netflix」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物品牌名店×蛋塔熊妹（點此下載．New）
下載期限：2023/3/14
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×蛋塔熊妹」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×蛋塔熊妹」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 夯話題×就是醬子喵（點此下載．New）
下載期限：2023/3/12
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 夯話題×就是醬子喵」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 夯話題×就是醬子喵」。（圖／取自LINE）
📌愛爾納的南應大日常（點此下載．New）
下載期限：2023/3/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「愛爾納的南應大日常」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「愛爾納的南應大日常」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物商城 × 醜白兔（點此下載）
下載期限：2023/3/4
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物商城 × 醜白兔」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物商城 × 醜白兔」。（圖／取自LINE）
📌蔡司×許匡匡_以優視力打造生活的不凡視角（點此下載）
下載期限：2023/2/18
無條件免加好友一鍵下載

▲免費貼圖「蔡司×許匡匡_以優視力打造生活的不凡視角」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「蔡司×許匡匡_以優視力打造生活的不凡視角」。（圖／LINE）
📌2023台灣燈會在台北，光源兔陪你點亮未來！（點此下載）
下載期限：2023/2/18
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「2023台灣燈會在台北，光源兔陪你點亮未來！」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「2023台灣燈會在台北，光源兔陪你點亮未來！」。（圖／LINE）
📌VOLVO 幸運星 Milu：新年賀歲篇（點此下載）
下載期限：2023/2/18
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「VOLVO 幸運星 Milu：新年賀歲篇」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「VOLVO 幸運星 Milu：新年賀歲篇」。（圖／LINE）
📌Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖（點此下載）
下載期限：2023/4/19
下載條件：註冊為品牌摯友

▲免費貼圖「Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖」。（圖／LINE）
📌LINE購物 × 法鬥白泡泡（點此下載）
下載期限：2023/2/28
下載條件：搖一搖LINE購物APP

▲免費貼圖「LINE購物 × 法鬥白泡泡」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 法鬥白泡泡」。（圖／LINE）
📌LINE購物品牌名店×那隻水母（點此下載）
下載期限：2023/2/15
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×那隻水母」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×那隻水母」。（圖／LINE）

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