蛋價漲回歷史新高！民眾黨團促開罰哄抬物價者

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陳琬惠直言，仔細檢視零售與產地蛋價消長趨勢，可以找到農委會不敢告訴民眾的細節，「在產量供給趕上需求的同時，零售與產地價格反而越差越大。」農委會的控價措施反而在中間環節挪出更大的獲利空間，中間差額利潤到底被誰拿走了？可不是一句「尊重市場機制」就能帶過。
陳琬惠表示，民眾黨團向農委會及未來的農業部提出三點呼籲，第一，為達成有效控溫，並隔絕傳染病，農委會應加強溝通，輔導蛋農升級雞舍，並協助資金籌措與申辦流程，提高改建意願；第二，農委會應徹查產銷價差如此巨大的原因，對哄抬物價者該罰就罰，不只要尊重市場機制，更要維護市場機制；第三，缺蛋就缺蛋，面對現實才能緩解民怨。
民眾黨立院黨團副總召賴香伶指出，每天早上讓人醒腦的不是咖啡，而是早餐店不斷更新的漲價公告，今年1月消費者物價指數年增率3.04%，是2022年7月以來再見三字頭，其中菜價更是飆升28.25%，漲幅站上17個月以來最高點。不少餐飲業者紛紛調漲，1月底連鎖滷肉飯品牌「鬍鬚張」宣布便當貴5元，現在「八方雲集」也調漲鍋貼水餃一顆最高貴0.5元，小確幸越來越遙遠。
賴香伶直言，行政院穩定物價小組去年最後一次開會在8月，且1小時內草草結束，各部會首長都沒有出席，全都找次長或主秘代理，敷衍了事；今年1月12日終於重新召開會議，卻不公告簽到表，導致民眾無從得知出席情形，承辦人員宣稱簽到表涉及個資法無法公布，後來又改口說長官不同意公布，這種鴕鳥心態及欺騙民眾的行為必須被嚴厲批判。希望新上任的行政院長陳建仁，要真正做到「溫暖堅韌」，讓穩定物價小組定期召開會議，充實開會內容，落實公開透明。
賴香伶表示，2016年到2022年底全國房租上漲7.5％，蔡英文總統房市三箭全面跳票，《平均地權條例》打假球、租屋黑市無解，主導住宅政策的內政部花敬群次長，還再創新名詞欺騙人民，把租屋補貼大撒幣納入「泛社宅」政績，只要不適任的花敬群還留在內閣團隊，居住正義就沒有落實的可能。
民眾黨團指出，陳建仁先前拜會民眾黨團時允諾「政院會特別注意國內物價，穩定物價小組都有定期召開會議、發揮功能」 ，分享兩個女兒也反映青年低薪問題，希望新內閣一改過去漠視民怨的傲慢風氣、苦民所苦，針對民眾生活必需品雞蛋，提出治標也治本的改革方案，促進傳統雞舍轉型，嚴懲哄抬物價行為，優化雞蛋產銷機制，別再折騰蛋農和民眾。