星雲大師荼毘燒出舍利子　佛光山證實：數量難以計算

中華醫大教職員募款捐物資助土耳其災民度寒冬

▲中華醫大教職員工發起愛心募款購買物資援助土耳其災民，校長孫逸民及員生社主席陳惠雪（後排右六、右五）偕同仁完成捐贈物資裝箱打包（圖／中華醫大提供）
▲中華醫大教職員工發起愛心募款購買物資援助土耳其災民，校長孫逸民及員生社主席陳惠雪（後排右六、右五）偕同仁完成捐贈物資裝箱打包（圖／中華醫大提供）

記者張振興/台南報導

土耳其強震造成數萬人死傷及無家可歸，中華醫事科技大學教職員工本著人飢己飢、人溺己溺的精神，發起愛心募款購買物資援助土耳其災民，3天募得近18萬元購買災區最需要的尿布、發熱衣褲、衛生棉等，於14日送交代收單位，期盼讓中華醫大的愛無國界溫暖災民。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中華醫大教職同仁愛無國界，捐款購買發熱衣等物資運抵代收處準備寄送土耳其（圖／中華醫大提供）
▲中華醫大教職同仁愛無國界，捐款購買發熱衣等物資運抵代收處準備寄送土耳其（圖／中華醫大提供）
土耳其發生強震，距離災變的時間愈長，死亡人數持續攀升，推估死傷人數將達數萬人。而因為眾多建築物受損嚴重，倖存的災民在寒冷的天氣裡，面臨無家可歸的困境。看到土耳其地震後的慘況，中華醫大教職員工自動發起募捐送愛到土耳其賑災活動，短短3天同仁響應熱烈，總共募得17萬5890元，委由學校的員生消費合作社採購災區需要的保暖衣、尿布、衛生棉等用品。


中華醫大校長孫逸民說，中華醫大是醫護類大學，對土耳其災民身受災後傷亡的流離之苦特別能同理，之前俄烏戰爭，教職同仁也發起募款募物資援助在戰爭下受難的烏克蘭災民，這次面對土耳其強震帶來的嚴重傷亡災情，教職同仁愛心不落人後，主動在校內發起募款幫助災民，展現愛無國界的胸懷，期盼華醫人的愛溫暖災民的心，在物資上給予最適切的幫助。


中華醫大員生社理事主席陳惠雪表示，根據土耳其在台辦事處及相關單位提供的救災資訊，由於眾多災民無家可歸，當地又正值冬天，氣溫寒冷，募得的愛心捐款近18萬元經由員生社代為採購尿布（S/M/L）共75箱、發熱衣550件、衛生褲350件、內褲380件。目前這些捐贈物資已委由基督教芥菜種會南區分會代收代寄，預計於2月15日寄出，期盼華醫教職同仁的愛心能及早送抵土耳其災民的手中。

2023情人節免費貼圖13款！「隱藏版熊大」現身祝福快樂

蛋價漲回歷史新高！民眾黨團促開罰哄抬物價者

泌尿外科運用達文西原位膀胱重建 傷口小術後癒合快

永康社區大學招生湧人潮 熱門課程先搶先贏

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀