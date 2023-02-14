死亡+36！40多歲男癌症復發住院「在院染疫」 確診3天亡
中央流行疫情指揮中心表示，今（14）日COVID-19 新增20116例本土病例，境外移入395例，另外死亡個案有36例，其中有1例為特殊死亡個案，為一名40多歲男性，有癌症及肝硬化病史，未接種新冠疫苗，死因為新冠肺炎併敗血性休克及多重器官衰竭、癌症。
編輯中心／綜合報導
指揮中心指出，今日新增的病例數較上週二(22,980)少2,864例，減少約12.5%，而在今日新增病例中，有增1例特殊死亡個案，為40多歲男性，有癌症及肝硬化病史，未接種新冠疫苗，1/17起陸續有右上腹痛、呼吸喘、噁心等症狀，1/19至急診，診斷膽道感染及癌症復發，當天即住院接受治療，住院期間於2/6新冠快篩陽性確診且有雙側肺炎併呼吸窘迫，插管轉入加護病房使用呼吸器，2/9因病況惡化不幸過世，死因為新冠肺炎併敗血性休克及多重器官衰竭、癌症。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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