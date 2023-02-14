深田詠美「約會要男生買單」失言GG了！超瞎理由炸開推特
24歲的AV女優深田詠美，自從2017年出道後，也非常努力在經營社群平台，累積超過300萬名粉絲追蹤，成功靠著流量擴張自己事業。不過，繼掏空公司案件後，深田詠美近日又因為「男生應該為約會買單」的言論，惹怒大批網友，再度引發爭議。
娛樂中心/綜合報導
據了解，深田詠美12日在推特上發文寫下：「為什麼男性應該要為約會買單？」她指出，因為女生們會為了約會，而把錢花在服裝、美容上面，就算是口紅，有牌子的至少也要4000日圓（約台幣916元），就是要被誇獎可愛，才會特別早起作準備，「考慮到上面這些，才會希望男生們可以為了女生付出約會費用！」
沒想到這番言論，立刻被推特網友們瘋傳炎上，所幸深田詠美展現驚人的危機處理，先是把爭議貼文刪除，並和員工們拍攝影片，為自己的不成熟言論鞠躬道歉，她說，發文當下喝醉了，貼文用意在於想對願意買單的男生致敬，並非覺得男生就應該要負擔所有約會費用，而在貼文發出去不到3分鐘，她就感到後悔刪文。
對此，AV達人一劍浣春秋則在《PLAYNO.1》論壇表示，無論大家是否接受深田詠美的道歉，「我是覺得子彈還是會飛一陣子！」況且這起事件，已經在另一位流量網紅的散布下，擁有1.3萬次以上的轉推，「雖然說負面行銷也是行銷的一部分，但有關男女關係的不當發言向來殺傷力很大，就看看前陣子挨了八卦雜誌的文春炮說工作狀況一堆、已經焦頭爛額的深田えいみ（深田詠美）有沒有辦法收拾這把火囉。」（編輯：詹鎰睿）