縮短與神的距離　台中孔廟AR實境祈福

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市長盧秀燕今(14)日主持市政會議表示，她上任後致力推展數位科技應用，今年成立數位治理局，盼提升城市治理效能，有些機關已透過數位技術處理業務，包括孔廟推出AR實境導覽與線上祈福、環保局透過AI科技抓烏賊車、建設局配合2023中台灣元宵燈會在中央公園建置導覽APP等，請數位治理局研議從今年或明年起，對於公部門在數位發展有特別成效的進行評比，加以表揚，另境內公司行號在數位發展特別努力的，也應表揚獎勵，透過公私協力，更加精進城市智慧化。
台中孔廟所長李書華今以「台中市孔廟縮短與神的距離-AR祈福So easy」為題進行專案報告，她指出，台中孔廟透過AR導覽，讓民眾更了解台中孔廟歷史，並選定園區內12個重要景點，藉由VR全景360度體驗，讓民眾身歷其境孔廟園區，透過現代科技加值城市觀光與文化傳播，推廣台中孔廟建築之美及孔子文化精神。
李書華提到，孔廟AR實境導覽設備已啟用，民眾來到孔廟園區以手機掃描定點QR碼，祭孔釋奠典禮所使用的古樂器、祭器及服飾，就會以3D模型1：1比例呈現眼前，同時也能體驗穿戴虛擬佾生服飾及敲擊虛擬編鐘等古樂器，還能合影拍照留念，導入創新科技應用，以有趣方式使民眾認識孔廟的歷史與文化。
李書華進一步指出，孔廟文化互動體驗AR實境再升級2.0，在疫情期間發揮線上祈福功能，民眾透過手機下載Gamr-AR導覽程式或掃描QR Code，就可開啟與孔子的線上連結「祈福許願」，在重要時刻請孔子親臨加持，也可在孔廟官網連結考生祈福頁籤，求取幸運籤文以開通智慧考試，順利金榜題名。