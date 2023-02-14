巷仔內／周志浩、莊人祥升官　防疫五月天如今處境大不同

反萊豬言論不起訴　蘇偉碩向陳時中2人求償100萬元

▲反萊豬醫師蘇偉碩（圖／記者潘千詩攝，2023.02.14）
▲反萊豬醫師蘇偉碩（圖／記者潘千詩攝，2023.02.14）

記者潘千詩／台北報導

醫師蘇偉碩反對政府開放萊豬進口，多次提出食安警告，卻反遭衛福部以違反《食安法》提告，最終獲不起訴。蘇偉碩因而對時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅提起誣告罪並求償100萬元。台北地院民事庭今（14）日開庭，蘇偉碩親自應戰。蘇說，他不告機關告個人，不讓這些人躲在機關背後，一旦輸了，還讓納稅人替他們出錢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇偉碩開庭時主張，衛福部指控蘇偉碩是「基於散布不實訊息、謠言的犯意」；陳時中受訪時說「如果蘇偉碩認錯，可以考慮不提告」；吳秀梅說「食藥署一直發新聞稿澄清，我們一直有告訴他那是錯的」等語，均侵害他的權益。

陳時中、吳秀梅委任律師主張，衛福部是基於職務行為告發蘇偉碩，並非陳、吳的個人行為，且原告沒有盡舉證責任，看不到相關新聞畫面等證據，無法確認是否有說過，即使有相關言論，也沒有故意或過失侵權。

蘇偉說告訴法官，被告要他提出新聞截圖，他會再具狀補充，因為畫面都有在。法官諭知4月12日上午9點半再開庭。

蘇偉碩受訪時表示，被告律師大概會主張，這是機關行為，應該告機關而不該告個人，但他覺得過去以來，機關首長或公務人員都躲在機關背後，但這些不法行為侵害到人民權利時，卻是由全體納稅人幫他們支付賠償時的費用，這樣子他們就會繼續有不法行為，反正被告輸了，也不過是拿納稅人的錢去賠償，所以他特別以陳時中、吳秀梅的個人身份提告，由他們2個連帶賠償100萬元，而不是讓衛福部、食藥署來幫他們賠償。

蘇偉碩指出，他是在去（2022）年7月4日一起提出民刑事告訴，目前誣告部分，尚未接到檢察官傳票，民事今天已經開庭，他非常驚訝陳時中、吳秀梅連自己受訪有沒有講過那些話，都需要他去網路上找畫面給他們看，才能確定有沒有講過。

蘇認為，民事先走也沒關係，就讓法官來釐清事實，未來如果檢察官調查時，他也可以把調到的相關犯罪資料提供給檢察官進一步偵查。

蘇偉碩自2020年起多次公開宣講「人體食用萊克多巴安殘留豬肉有影響精神健康的風險，會影響腦部及胎兒發育」、「呼吸就可能吸到萊劑」、「可能與自閉症有關」，遭衛福部認定散布不實訊息予以告發。

雄檢偵辦將近一年多，終於在2022年6月24日將蘇偉碩不起訴。蘇偉碩因此向陳時中、吳秀梅提起刑事誣告罪及民事求償100萬元。

在2得標廠商兼差17年賺703萬　台鐵副工程師遭判休職1年

中正大學調查：3成民眾認法官公正　司法院回應

包庇色情業者、酒駕記者　派出所長判關3年2月定讞

跟騷法報案數突破2千　洪申翰籲追求心儀對象勿觸法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀