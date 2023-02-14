反萊豬言論不起訴　蘇偉碩向陳時中2人求償100萬元

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陳時中、吳秀梅委任律師主張，衛福部是基於職務行為告發蘇偉碩，並非陳、吳的個人行為，且原告沒有盡舉證責任，看不到相關新聞畫面等證據，無法確認是否有說過，即使有相關言論，也沒有故意或過失侵權。
蘇偉說告訴法官，被告要他提出新聞截圖，他會再具狀補充，因為畫面都有在。法官諭知4月12日上午9點半再開庭。
蘇偉碩受訪時表示，被告律師大概會主張，這是機關行為，應該告機關而不該告個人，但他覺得過去以來，機關首長或公務人員都躲在機關背後，但這些不法行為侵害到人民權利時，卻是由全體納稅人幫他們支付賠償時的費用，這樣子他們就會繼續有不法行為，反正被告輸了，也不過是拿納稅人的錢去賠償，所以他特別以陳時中、吳秀梅的個人身份提告，由他們2個連帶賠償100萬元，而不是讓衛福部、食藥署來幫他們賠償。
蘇偉碩指出，他是在去（2022）年7月4日一起提出民刑事告訴，目前誣告部分，尚未接到檢察官傳票，民事今天已經開庭，他非常驚訝陳時中、吳秀梅連自己受訪有沒有講過那些話，都需要他去網路上找畫面給他們看，才能確定有沒有講過。
蘇認為，民事先走也沒關係，就讓法官來釐清事實，未來如果檢察官調查時，他也可以把調到的相關犯罪資料提供給檢察官進一步偵查。
蘇偉碩自2020年起多次公開宣講「人體食用萊克多巴安殘留豬肉有影響精神健康的風險，會影響腦部及胎兒發育」、「呼吸就可能吸到萊劑」、「可能與自閉症有關」，遭衛福部認定散布不實訊息予以告發。
雄檢偵辦將近一年多，終於在2022年6月24日將蘇偉碩不起訴。蘇偉碩因此向陳時中、吳秀梅提起刑事誣告罪及民事求償100萬元。