情人節楊文科送金鏟子　大談「三好政策」為愛情保鮮

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「大聲說我愛你」楊文科說，在情人節這個特別的日子裡，各位記得跟自己心愛的伴侶說聲「我愛你」，要把對方永遠放在心中。他很高興看到竹北市戶政事務所來了很多年輕的新人朋友，選在今天登記結婚，他特別來祝福大家，也送上金鏟子，祝他們早生貴子，生越多越好。同時祝福全天下有情人終成眷屬、情人節快樂！
楊文科與太太甘秀美結褵40多年，他也和新人們分享和太太的愛情保鮮劑。他說，夫妻相處之道就是要有三好政策：「老婆說什麼都好，老婆做什麼都好，老婆買什麼都好」只好做好這幾點，做任何事都很平順。太太娶進門是來疼惜的，對太太的呵護就是家庭幸福的保證！
其中一對沈先生和沈太太愛情長跑8年，選定今天完成終身大事，楊文科驚喜現身送上祝福和禮物，他們直呼相當幸運，特別感謝楊縣長給予祝福話語。另一對官先生和官太太，2人不吝嗇地大聲互道「我愛你」，他們從16歲就認識，今年邁入第6年，決定今天登記結婚，恰巧遇到縣長，還收到小金鏟子，相當特別。
楊文科表示，上任以來希望成為年輕家庭的後盾，除了「新生兒營養補助」第一胎1萬、第二胎2萬、第三胎5萬元，及雙胞胎3萬元、三胞胎10萬元之外，也配合中央「0-6歲國家一起養」政策，提高育兒津貼發放額度，去年8月起調升為每月補助5000元，未滿6歲幼兒則提高就學及托育費用補助金額。期盼未來更在「托嬰、托育、就學、休閒遊憩空間」等方面超前部署，讓年輕人無後顧之憂地「願婚、敢生、樂養、宜居」！
竹北市戶政事務所指出，竹北市是新竹縣年齡層最年輕的鄉鎮市，相較於傳統文化來說，年輕人有很多自己的想法，新人們登記結婚通常會挑選具有特殊意義的日子，如週年紀念日或9月9日（天長地久）等，情人節也是熱門選擇。而今天不但是西洋情人節，也是傳統上宜婚嫁的好日子，因此相較於以往農民曆好日子來登記結婚的新人多了3倍左右。截至今天中午12時前結婚登記對數就有12對。