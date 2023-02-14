調查局與國泰金控　今簽署資安聯防MOU

調查局今（14）日與國泰金控簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」。調查局長王俊力表示，簽署備忘錄，是建構我國資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑，也是落實「國家資通安全戰略報告」所提「資安即國安」建立安全可信賴的智慧國家目標；將陸續規劃與各領域關鍵基礎設施及重要金融機構，簽署資安聯防合作備忘錄，共同推動建立資安聯防生態系。
記者潘千詩／台北報導
調查局表示，金融機構一直以來都是駭客主要目標，且攻擊模式愈趨組織化與系統化，調查局近年來偵辦許多電腦犯罪及網路駭侵案件，發現近期駭客集團有鎖定國家關鍵基礎設施及金融業者等高價值目標攻擊的趨勢。
調查局表示，詐騙集團經常假冒各金融服務業者之名義寄送釣魚簡訊予一般民眾，駭客組織也經常鎖定高價值目標發動社交工程郵件等APT攻擊，為預防魚叉式網路釣魚及網路駭侵事件發生，有賴聯防單位及時提供資料與橫向通報，於資安事件發生後迅速進行公私部門合作調查。因此與國泰金控簽屬備忘錄後，可建立共同聯防機制，從源頭阻斷駭客攻擊，並在資安事件發生時提供專業支援，以達早期預警、緊急應變及持續維運等效果。
簽署儀式在國泰世華總行國泰金融會議中心舉行，由國泰金控總經理李長庚主持，調查局長王俊力調表調查局與國泰金控簽署合作備忘錄。調查局資安長吳富梅主秘、台北市調查處長孫承一、資通安全處長余尚賢、洗錢防制處長藍家瑞及經濟犯罪防制處長高聰明均共同觀禮。