喜迎港澳旅客來台自由行！交通部啟動行銷推廣計畫

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去年10月13日開放邊境政策後，11月7日起調整開放港澳籍人士可以團體方式來台觀光，惟港澳來台旅遊自由行型態佔9成以上，初期港澳人士來台觀光旅遊人數與其他市場相較，表現較為弱勢。因此觀光局樂見大陸委員會開放港澳旅客來台自由行，對於後續加速外國旅客來臺將可預見顯著成長動能。
為維繫觀光熱度，觀光局於疫情期間在港澳推廣台灣「多元主題‧安心旅遊」主題，不間斷更新並曝光台灣觀光印象，如積極於社群平台辦理各項如鐵道旅遊講座及打卡分享送好禮等活動，並辦理「潛行台灣」香港首個台灣水底展覽，獲得設計界奧斯卡之稱的德國紅點設計獎。
觀光局表示，港澳出境旅遊停擺近3年，需要旅遊所帶來的療癒之效，因此，因應開放港澳自由行旅客來台，將以台港澳距離近、短天數假期容易安排優勢，來強化台灣為疫後紓壓放鬆首選目的地的形象，爭取更多港澳朋友能重返再遊。
2023年港澳市場推廣行銷定調「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」，已提前於台灣燈會期間透過山林療癒主題邀請香港媒體與業者來台參觀燈會，進行5天4夜參訪行程，後續還有3梯次的邀訪陸續展開。
再者，配合開放政策，3月辦理啟動「療癒．台灣 Soul Taiwan, So Taiwan」活動，與知名網紅YouTube平台《 Mill Milk》合作拍攝影片、與潛水單位進行異業合作，辦理舉行潛行台灣 x Olympus淨灘永續旅遊推廣活動，同時與線上旅行社合作送客活動等，透過「山林療癒」、「大海療癒」、「味覺療癒」及「親子療癒」等項目，讓港澳旅客獲得身心療癒的台灣之旅。
觀光局長張錫聰表示，很重視港澳市場成長，考量疫情後航班成長未如預期，為使港澳旅客認識台灣多元面向，鼓勵航空公司、旅行社多加善用境外包機獎助，增加來台機位。將配合自由行旅客優惠及旅行團送客激勵，如高鐵買一送一及機捷券，方便自由行連網分享的WIFI券、台灣水果鮮果券，以團客散客並進方式增加吸客動能，以及各項境外企業獎勵旅遊等獎助方案，期吸引更多港澳旅客到訪，儘速恢復疫情前水準。