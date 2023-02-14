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台中茂盛引進SDR待產系統 聲光情境助產婦紓壓減痛

▲周姓產婦採用SDR待產系統生二寶，感覺與自然產生大寶時，疼痛指數明顯減半。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.14)
▲周姓產婦採用SDR待產系統生二寶，感覺與自然產生大寶時，疼痛指數明顯減半。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.14)

記者金武鳯/台中報導

台灣人口負成長嚴重，去年新生兒只有13.9萬人！茂盛醫院近期引進「情境感知待產系統(SDR)」，藉由音樂與影像創造舒適環境，緩解產婦在分娩中的疼痛與焦慮。使用SDR系統生二寶的周小姐現身說法，指說疼痛指數較自然產生大寶時減半。院長李茂盛表示，產痛讓一些婦女害怕生產，希望藉此能提升婦女生產意願，改善國內少子化狀況。

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身為總統府諮政的茂盛醫院院長李茂盛表示，少子化已成國安問題，除了建議政府優化生育與育兒政策之外，茂盛醫院也付諸行動守護媽媽寶寶。例如近期斥資數百萬元引進來自丹麥的SDR系統，利用視聽輔助技術來緩解產婦在分娩中的恐懼與緊張，也能減輕宮縮造成的疼痛感，提供更好的生產體驗。

李院長指出，去年台灣新生兒只有13.9萬人，比死亡人數約少7萬人，這樣下去，台灣人口老化結構會愈來愈嚴重，令人憂心！因此，茂盛醫院才會斥資引進SDR來幫忙孕婦減低自然產的不適，進而提升婦女生產意願，幫國家改善少子化現況。

▲台中茂盛是中南部首家引進SDR待產系統醫院，藉由聲光情境助產婦紓壓減痛。（圖／茂盛提供）
▲台中茂盛是中南部首家引進SDR待產系統醫院，藉由聲光情境助產婦紓壓減痛。（圖／茂盛提供）
茂盛醫院執行長李俊逸表示，SDR系統已被50多個國家引進，茂盛是中南部第1家引進的醫院。孕婦從待產到生產都很擔心無法承受疼痛。目前，應對產痛最有效方法是「無痛分娩」，但它算是侵入式的減痛方式，如果孕婦不想採取這個方式，可以選擇這套非侵入性的SDR系統，透過柔和的聲光效果，塑造放鬆舒適情境，讓孕婦從待產到生產，都處在舒服環境中，這樣就能對疼痛、恐懼產生抑制效果，帶給孕婦更好的生產經驗。

有第1胎自然產陣痛經驗的周小姐，上個月入住茂盛醫院剛配置的SDR產房，以接迎二寶的誕生。今天現身說法，指稱這個系統的音樂與影像讓人很放鬆、不易緊張，大幅減低陣痛的疼痛感，也讓產程縮短了。她又說，這一次和2年前生大寶時的感覺差別蠻大的，疼痛指數大概減少5成。

事實上，茂盛也針對體驗過SDR的10名產婦進行問卷調查，超過60%的媽媽覺得「有效降低生產的疼痛感，指數從6分降到4分」。另80%以上的媽媽覺得「焦慮感得到緩解，指數從6分降到3分」。多數的媽媽覺得使用SDR時很像待在自己的家裡，覺得比較溫馨，有效抒解初次生產的焦慮感。



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