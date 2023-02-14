台中茂盛引進SDR待產系統 聲光情境助產婦紓壓減痛

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李院長指出，去年台灣新生兒只有13.9萬人，比死亡人數約少7萬人，這樣下去，台灣人口老化結構會愈來愈嚴重，令人憂心！因此，茂盛醫院才會斥資引進SDR來幫忙孕婦減低自然產的不適，進而提升婦女生產意願，幫國家改善少子化現況。
茂盛醫院執行長李俊逸表示，SDR系統已被50多個國家引進，茂盛是中南部第1家引進的醫院。孕婦從待產到生產都很擔心無法承受疼痛。目前，應對產痛最有效方法是「無痛分娩」，但它算是侵入式的減痛方式，如果孕婦不想採取這個方式，可以選擇這套非侵入性的SDR系統，透過柔和的聲光效果，塑造放鬆舒適情境，讓孕婦從待產到生產，都處在舒服環境中，這樣就能對疼痛、恐懼產生抑制效果，帶給孕婦更好的生產經驗。
有第1胎自然產陣痛經驗的周小姐，上個月入住茂盛醫院剛配置的SDR產房，以接迎二寶的誕生。今天現身說法，指稱這個系統的音樂與影像讓人很放鬆、不易緊張，大幅減低陣痛的疼痛感，也讓產程縮短了。她又說，這一次和2年前生大寶時的感覺差別蠻大的，疼痛指數大概減少5成。
事實上，茂盛也針對體驗過SDR的10名產婦進行問卷調查，超過60%的媽媽覺得「有效降低生產的疼痛感，指數從6分降到4分」。另80%以上的媽媽覺得「焦慮感得到緩解，指數從6分降到3分」。多數的媽媽覺得使用SDR時很像待在自己的家裡，覺得比較溫馨，有效抒解初次生產的焦慮感。