新北氣溫「1日暴跌15度」！冷氣團沒在客氣 還要再冷2天
今（14）日受強烈大陸冷氣團南下影響，台灣各地氣溫一路下滑，中央氣象局指出，今日平地最低溫落在新北市的富貴角測站僅攝氏8.1度，跟昨（13）日相對溫暖的情況相較溫差極大，以今日中午12點與昨日相比，新北市降溫攝氏15度、新竹降溫攝氏14度、台北也降溫攝氏13度，預期低溫狀況會持續到週四（2/16）。降雨則要持續到明（15）日白天才會比較趨緩，今晚至明日清晨，桃園以北、東北部和東半部將持續有雨勢出現，提醒民眾外出記得帶傘並做足禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員張承傳表示，由於強烈大陸冷氣團影響，各地與昨日相比寒冷許多，今日中午12點，新北市溫度為攝氏12.5度，昨日為27.5度，有攝氏15度的落差，其次新竹市由攝氏26.2度將至攝氏12.2度，溫差攝氏14度，台北則是攝氏26.7度降為攝氏14度，溫差約攝氏13度。
降雨部分，氣象局提醒，受到東北風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，因此持續針對基隆市、新北市發布「大雨特報」。張承傳則說道，明日華南雲雨區帶來的水氣減少，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區雖然仍有降雨機會，但雨勢上明顯趨緩，中南部平地則雲量較多；週四水氣更少，僅東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴。
至於明日氣溫分佈，張承傳表示，白天高溫受強烈大陸冷氣團影響還是上不去，北部攝氏14度、中部攝氏20度、南部攝氏23度、東部攝氏17度；早溫低溫北部攝氏10度、中部攝氏12度、南部攝氏14度、東部攝氏14度；預期週四白天會慢慢回溫，週五（2/17）北部白天高溫有望回到攝氏23度左右，下一波冷空氣將在下週日（2/19）晚上開始影響，不過強度僅為「東北季風增強」，尚未觀測到轉變為冷氣團的趨勢。