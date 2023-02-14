情人節送巧克力！％數愈高愈好？　營養師給建議

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可可脂含量越高 抗氧化物質越多台北慈濟醫院楊灼華營養師指出，巧克力是由可可豆經過發酵、曝曬、烘烤、去皮磨碎後製成可可膏，若特別提取可可的油脂，則稱為可可脂，可可脂雖然是油脂，但含有抗氧化物、類黃酮，所以可可脂含量越高的巧克力抗氧化物質越多。
白巧克力、牛奶巧克力 熱量低但較影響健康常見的巧克力百分比代表所含的可可成分比例，可可的成分包括可可粉、可可脂、可可固形物跟非脂可可固形物等等，100％的巧克力，不一定百分之百都是可可脂。
楊灼華營養師說明，巧克力的百分比不等於巧克力的健康程度，只能代表可可在成分中的含量。而市售巧克力大致分成黑巧克力、白巧克力及牛奶巧克力三種，若以相同重量來看，黑巧克力的可可脂成分較高，熱量最高，但營養成分卻多於其他兩者，至於白巧克力跟牛奶巧克力，因為有添加物，熱量雖較低但較影響健康。
這些人食用巧克力應注意 避免增加身體負擔巧克力雖然美味，但非人人都能盡情享用，楊灼華營養師提醒，巧克力相對於其他的糖果、餅乾，還是多了營養成分，如可可脂內含的抗氧化物、類黃酮，但因巧克力含有大量的磷，患有慢性腎臟病、透析者，為避免造成腎臟的負擔，不宜食用。
此外，攝取過多飽和脂肪、糖不僅會造成肥胖與蛀牙，亦會增加心血管疾病風險，影響健康，若想當零食或是點心吃，必須控制份量，減少負擔。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56812
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