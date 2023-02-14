台灣首間四季酒店設計公開！打造信義區「天際烏托邦」
看好疫情解封後的高端旅遊商機，國際頂級奢華飯店集團「四季酒店」（FOUR SEASONS）攜手全聯，即將在台北信義區推出台灣首家四季酒店，號稱打造「城市中的天際烏托邦」！由榮獲普立茲獎得主的建築師以「國際性、現代化、地標性」三個目標操刀設計，四季酒店將採超優白LOW-E玻璃搭配金屬烤漆，營造前衛現代獨特感的地標建築；另規劃低度遮掩景觀電梯，立志成為信義區最閃亮的新地標。
記者鍾怡婷/綜合報導
目前四季飯店正在興建中，占地1,552坪，以高抗震結構規劃三大空間，外觀設計找來曾操刀世界第一豪宅「英國倫敦海德公園一號」的普立茲獎建築大師親自操刀，全聯董事長、元利建設總裁林敏雄透露，四季酒店設計概念，目前初步規劃地上31層樓、提供約260間房間，包含各式特色餐廳，而且頂樓還會有挑高設計打造成天際空間，可讓民眾欣賞到台北最美的景觀。
雖然四季飯店於2025年才會正式對外亮相，但響應台灣國際大型活動「台灣燈會在台北」，因此今年全聯特別以25週年鉅獻為題，特別在四季飯店基地旁打造《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾作品，200支往天空投射的雷射光柱，以及以四季飯店為概念打造的光影沉浸秀《四季迴響4season Life》，讓民眾們提早感受未來四季飯店落成後的美好想像。
另為迎接西洋情人節到來，並告知民眾台灣首家四季飯店即將與大家見面，特別在2/14當天晚上8點後的展演場次搭配《First Love》旋律播放繽紛花朵的情人節彩蛋秀，民眾入場參觀拍攝畫面打卡「#光鑰未來」並設定公開分享，就有機會抽到限定驚喜好禮。