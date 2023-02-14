Google公布情人節熱搜歌單！Top10沒有甜蜜蜜：怨氣很重
在情人節的今(14)天你想要聽什麼歌呢？Google分享用戶在節日前夕最愛聽或最常唱哪些情歌。整理了2020～2022年每年2/1~2/14情人節前的熱搜，共計有三份榜單，比較有趣的部分是，這三年期間，在情人節前夕民眾熱搜歌曲大多與「甜蜜」、「戀愛」等無關，反而是以分手、遺憾等情歌為主，是一份「怨氣頗重」的熱搜歌單排行榜。
記者周淑萍/綜合報導
以2022年來看，第1名是電影《月老》主題曲的〈如果可以〉由韋禮安所唱，傳達出情感宿命的無可奈何。第2名是超夯的抖音神曲〈嘉賓〉，一開頭就是「分收後第幾個冬季…」，歌曲唱出再見到愛過的人，已經是用嘉賓的身分出席對方的婚禮，超虐心，被稱為新一代心碎神曲，同樣也是因為抖音或短影片成為熱搜的〈刪了吧〉為第3名。
第4名是動力火車的〈我很好騙〉唱出為愛盲目，心甘情願受騙的苦澀。第5名是2022夯劇《華燈初上》由告五人演唱的〈好不容易〉，唱出濃烈的愛很情仇，想離開卻不自覺被牽動。第6~10名依序為〈刻在我心底的名字〉、〈稻香〉、〈你不屬於我〉、〈玻璃心〉和〈想見你〉。
除了2022年，綜觀Google提供的近三年情人節熱搜歌單榜，不難發現，情人節似乎是個很容易讓人想念，想念起往昔故事的節日，因此療癒或是帶入感強烈的抒情歌情都容易上榜，搭配電影、影集或是抖音大量使用，無形中潛移默化的植入用戶腦中，在想念的節日裡便會動手搜尋。