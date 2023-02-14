群創校園招募千名菁英　祭出研發獎金、博士60萬元

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群創指出，公司近三年申請育嬰留停達850位，留停復職留存率更達90%，亦提供同性婚假，展現同仁享有多元職場權益。此外，群創亦啟動迎新計畫與導師制度等多元機制，不定期舉辦相見歡等溫馨活動，進行新人關懷問卷，主動關心新人工作狀況，以協助新進員工快速適應工作，提升新進員工留任率，一同展開前瞻科技發展的職涯。
今年群創校園徵才結合永續與數位招募策略，包括Line@行動招募平台、虛實整合「未來招募中心」、智能無紙化履歷系統等，打破時間、空間的藩籬，結合多元數位工具，提供求職者創新、多元、友善的求職管道。同時，群創提供求職專場面談會可享綠能接駁服務及面試搭乘大眾運輸可享優惠補助等，鼓勵求職者響應減碳交通，一同邁向永續淨零未來。
2023年群創校園徵才將鎖定延攬電機、電子、資工資管、光電、物理、化工、材料、機械等相關系所，並擴大至台大、成大、清大、交大、中央、中興、中正、中山、台科、北科及多所科技大學，預計招募千名菁英。
此外，群創深耕校園發掘潛力新秀，推出研發菁英人才獎學金，碩士30萬元、博士60萬元。更提前為校園人才佈局職涯舞台，提供產學合作實習、Innostar暑期實習、校園大使、企業參訪、企業專講等，同時推出畢業生「極致獨角獸計畫」之研替暨預聘方案最高25萬元簽約金，讓求職新鮮人可優先取得職場門票。