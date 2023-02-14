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外役監又有受刑人脫逃　法務部積極修法防範

▲法務部積極修《外役監條例》防範（圖／NOWnews資料照）
▲法務部積極修《外役監條例》防範（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

外役監又傳受刑人逾假未歸，刑事局一連2天發布「緊急查緝專刊」，其中，花蓮自強外役監受刑人魯宗龍已在汐止網咖落網，至於台中監獄外役監黃姓受刑人已輕生。法務部今（14）日表示，脫逃第一時間已確實依法通報，同時要求矯正機關檢討遴選機制，並擬具《外役監條例》修正草案送立法院審議。

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去（2022）年8月，台南明德外役監受刑人林信吾逾假未歸，並殺害2名員警，震驚社會！法務部立即針對《外役監條例》邀集專家學者開會，提供修法及改善意見。

未料，13日又傳出有2名外役監受刑人逾假未歸。其中一名是台中監獄外役監的黃姓受刑人，原訂13日中午11時應收假返監，卻逾假未歸，但黃被發現時，已在南投住處輕生；另一名是花蓮自強外役監受刑人魯宗龍，原訂13日晚間8時收假返監，卻逾假未歸，14日下午在汐止網咖落網。

據矯正署統計，從2011年至2020年共遴選外役監受刑人11245人，近10年返家探視未歸或擅離作業處所情形者共39人，返家探視未歸及脫逃人數與獲遴選人數比率為0.35%，目前仍有花蓮自強外役監受刑人康育豪未緝獲。

對於外役監受刑人返家探視未歸而脫逃事件，法務部表示「非常重視」，事發後立即責令矯正署督導相關矯正機關，確實向所轄地檢署傳真通報及告發脫逃罪嫌，由檢察官指揮偵辦全力追緝，並依法發布通緝；另將通報資料交換至警政資訊系統，供全國員警即時追查逃犯，除了一名疑似自殺身亡外，另一名也在14日下午緝獲。

法務部也要求矯正機關深切檢討相關對象的遴選機制，釐清有無核實考核參與遴選者的犯行、在監行狀、戒護考量、再犯或脫逃風險等，以確實精進遴選機制與返家探視制度，審慎篩選外役監階段性處遇的適用對象。

而為強化落實外役監受刑人遴選及中間處遇成效，法務部去（2022）年擬具《外役監條例》部分條文修正草案，正由立法院審議中，後續將積極配合法案審議進度，期能早日完成修法。

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