香港不只菠蘿油！老粵菜新靈魂　品嚐英國皇室認證下午茶

📍和昌飯店
位於香港灣仔的百年古蹟「和昌大押」在過去是鼎鼎有名的當鋪，不過隨著時代演進，當舖生意逐漸沒落，由一群富有創意的餐廳業者進駐，將當鋪改在成創意餐酒館，而「和昌飯店」就是其中之一。以外頭熙攘的街道作為背景，坐在庭園式的餐廳陽台，還可以聽著外頭叮叮車一班班經過，在這享受一個下午，或待久一點到了晚上小酌一杯，都是相當chill的享受。
和昌飯店不只環境特色優美，菜色也是大有來頭。由入行20年的主廚陳智斌擔任新任行政總廚，推出一道道結合傳統與現代的「新粵式料理」，其中最令人驚豔的「炭燒叉燒」，主廚團隊以豬梅花肉半肥半瘦的位置，以傳統炭燒炙烤手法製作，一口咬下不會過肥，但油脂的香氣還是讓人吃得很滿足；還有做為冷盤上桌的「燒椒醬黃金皮蛋」同樣令人驚艷，陳智斌團隊將其做成果凍口感，先酸後辣的風味令人食指大動，清爽開胃一吃就停不下來！
吃飽飯後不妨直接在和昌飯店喝上一杯特色調酒，館內酒吧「以茶入酒」的特色調飲多樣可供選擇，點上一杯坐在陽台享受，今晚夜生活就決定這樣過了！除了店內各式美食之外，總廚陳智斌也透露可以替前來用餐的顧客設計無菜單料理，依照不同口味設計專屬菜單，有機會去香港的朋友若有需求也可以至奠訂位時跟店家提出喔。
📌和昌飯店小檔案
我是廣告 請繼續往下閱讀
電話查詢及預約：2866-3444
價位：人均消200-400元港幣（也有奢華一點的選擇，大約1000元港幣）
📍FORTNUM & MASON
1841年到1997年香港曾被英國統治，直至今日仍可在境內發現不少受英國文化影響的影子。位於香港九龍尖沙咀、維多利亞港邊的FORTNUM & MASON就有著濃濃英國皇室氣息，2022年8月由英國總部跨海插旗亞洲市場，同時香港也是Fortnum’s 品牌第一家且是唯一一家在亞洲插旗的旗艦分店。一走進店內就能感受到滿滿英倫風味，包含擁有百年歷史且每到下午4點就會準時響起的「下午茶鐘」、由英國藝術家Melissa White 精心繪畫的精美牆紙等，每個角落都讓人彷彿置身在英國！
香港FORTNUM & MASON擁有超過百年的英國皇室認證，走到櫃檯前可清楚看見大大兩個由伊莉莎白女王、查爾斯國王親自頒發的認證，業者驕傲表示，每5年該認證就會重新審核，但FORTNUM & MASON已經超過百年維持王室認可，是相當值得驕傲的一件事。
逛玩樓下茶葉、餅乾專賣店，沿著樓梯走上上一層，大片波光粼粼的維多利亞港口海面立刻映入眼簾，閃亮程度讓店內都不必開燈了！旅客可以選擇靠窗位置享用餐點，其中私心推薦務必品嘗餐廳內Steak Tartare，軟嫩的肉質不僅讓你省去咀嚼的力氣，另外也強烈建議不敢吃太生的朋友也別一口氣點到7分熟，店內烹調方式大約5分熟風味最佳，一入口牛油的香氣立刻在嘴裡擴散，佩上旁邊附的店內獨門佐料，簡直絕配！
除了精美餐點之外，來FORTNUM & MASON也絕對要點用店內熱茶享用，承襲英國熱愛飲茶傳統，餐廳內也提供不同茶葉供食客選擇，其中非常推薦不怎麼會喝茶的朋友先以「皇家紅茶（Royal Blend）」入門，清香的茶湯入口相當類似中國的烏龍茶香，不敢喝太濃的朋友絕對要試試看！
📌FORTNUM & MASON小檔案
地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 K11 Atelier 地下 022 號
預約訂位：建議可先email預定，或上官網訂位
價位：588元港幣／每位，需加10%服務費
📍胡同餐廳
在香港品嚐道地老北京菜色你敢信？原在北京已經營的有聲有色的胡同餐廳於2021年全新搬遷來到香港，成為全香港最具標誌性的中菜料理餐廳。一走進店內腦海第一閃過的想法是「怎麼這麼黑？」沒錯，店內特地以漆黑的環境，只採用整排大紅燈籠牆、許願樹微弱燈光作為唯一照明，模擬古早時代的胡同巷內，人們沒有電燈照明的情況下，讓人彷彿穿越回中國古老時代，更添風味。也正因店內照明昏暗，外頭維多莉亞港的夜景更能看得清楚，對面大樓閃著燈光照映在港內海面上，簡直不要太美！
胡同餐廳不只裝潢極具特色，菜品更是一大亮點。其中強烈推薦有計畫前往胡同餐廳的朋友，務必品嚐看看「胡同片皮鴨」，與許多老北京餐廳做法相同，師傅會推著烤鴨推車到餐桌邊，直接上演一場火烤秀，烤完後當場一片片切下來端上桌，食客這時就可以夾一片鴨肉、包裹麵皮、沾上麵皮醬一次入口，讓口中充滿著炭火炙燒的香氣，食指大動一吃停不下來！
負責擔任燒味部師傅的麥志炳分享美味烤鴨秘技，首先從「選鴨」開始就是一大學問，麥志炳堅持選用北京鴨與廣東鴨混種，「這種鴨通常吃起來沒那肥，不像北京鴨油脂成分很高。」並且年齡一定要落在90天、大約6斤重，這時候的鴨肉最美味。
接著，麥志炳相當熱情的帶領鏡頭探訪後廚繼續分享，原來鴨肉好吃的秘訣是先把鹽、糖、花椒、八角、羅勒葉等10種香料塞進鴨肚，放在冰箱風乾10多個小時後再進直立式烤箱裡烘烤。麥志炳師傅也說，推到客人桌邊火烤前會先在鴨身上淋上蘭姆酒，而後在火烤，這樣一來不僅火焰盛大好看，端上桌的對鴨肉香氣也是一大加分。
熱情的麥志炳師傅一講就停不下來，聽聞媒體來自台灣，還熱情分享與台灣的淵源，原來麥志炳曾在台北晶華酒店前身「麗晶酒店」擔任港式燒臘主廚，而後改組成為現在的晶華酒店後才回到家鄉，輾轉在2021年加入胡同餐廳，為人風格相當熱情海派。
📌胡同餐廳小檔案
地址：香港尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓
預約：電話訂位 3428 8342 ；也可上官網訂位
價位：各式套餐皆有不同價位，以10道菜組合為例，要價980元港幣，若想吃胡同片皮鴨則須加購398元港幣。