新年新目標壓力大？　丹麥研究：保持「1信念」心理更健康

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堅持信念有較好自控力 有助保持心理健康中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說明，能堅持信念的人通常有較好的自我控制能力及較高的內在動機，這兩項都促使這類型的人能更加堅持自己的信念與更主動執行。
胡延薇也提到，從日常做一些閱讀、散步等方式來維持身體及心理健康，長期累積後會產生更多正向的回饋，促使我們維持這樣正向的循環。尤其疫情期間若培養了良好、健康的興趣(規律運動、烹飪、種植)或學習到如何自我照顧，都應該延續這些興趣，有助於保持心理健康。
幸福控制軌跡 依循心理健康ABC董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，該研究結果符合心理學「幸福控制軌跡」的概念，有這個概念的人相信他們可以透過態度跟行為控制他們的幸福，也潛意識的影響一個人的觀點、生活方式或因應機制。
若想維持心理健康，葉雅馨建議民眾依循心理健康ABC（Act-Belong-Commit），即：ㄧ、行動：保持身體、心理的活躍，如：散布、閱讀；二、歸屬感：保持密切的社會連結，花時間與他人相處可增強聯繫感與認同感，如：參加聚會、社團；三、承諾：設定生活目標和挑戰，參與提供生活意義和目的的活動，如：投身志業、擔任志工，皆是良好心理健康的基礎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56761
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