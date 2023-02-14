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新年新目標壓力大？　丹麥研究：保持「1信念」心理更健康

新年新目標壓力大？　丹麥研究：保持「1信念」心理更健康
新年新目標壓力大？　丹麥研究：保持「1信念」心理更健康

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】農曆新年剛過，新的一年你是否為自己訂下許多新目標？不知道如何開始執行這些新目標，是否讓你感到有壓力？總會擔心焦慮於目標是否會達成？最新一項丹麥研究指出，不論你有沒有採取行動，「相信自己可以做得到」！就能改善及促進心理健康。

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堅持信念有較好自控力　有助保持心理健康

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇說明，能堅持信念的人通常有較好的自我控制能力及較高的內在動機，這兩項都促使這類型的人能更加堅持自己的信念與更主動執行。

胡延薇也提到，從日常做一些閱讀、散步等方式來維持身體及心理健康，長期累積後會產生更多正向的回饋，促使我們維持這樣正向的循環。尤其疫情期間若培養了良好、健康的興趣(規律運動、烹飪、種植)或學習到如何自我照顧，都應該延續這些興趣，有助於保持心理健康。

幸福控制軌跡　依循心理健康ABC

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，該研究結果符合心理學「幸福控制軌跡」的概念，有這個概念的人相信他們可以透過態度跟行為控制他們的幸福，也潛意識的影響一個人的觀點、生活方式或因應機制。

若想維持心理健康，葉雅馨建議民眾依循心理健康ABC（Act-Belong-Commit），即：ㄧ、行動：保持身體、心理的活躍，如：散布、閱讀；二、歸屬感：保持密切的社會連結，花時間與他人相處可增強聯繫感與認同感，如：參加聚會、社團；三、承諾：設定生活目標和挑戰，參與提供生活意義和目的的活動，如：投身志業、擔任志工，皆是良好心理健康的基礎。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56761

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