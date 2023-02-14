普發現金6千元怎麼領？全台12家銀行24922台ATM將可提現
政府將普發現金6千元，雖然發放確切時間還未公布，但大家都很關心要怎麼把這6千元拿到手？金管會今（14）日透露，行政院規畫多種方式，其中包括直接到自動櫃員機（ATM）提領，目前規畫除8家公股行庫外，還有國泰世華銀行、中信銀行、台新銀行及中華郵政等，共計12家金融機構2萬4922台ATM，屆時都會開放提現，可提領台數占全台ATM達76.5%。
記者顏真真／台北報導
根據政府目前規劃，普發6000元現金將有3種方式，包含線上申請直接匯入戶頭、持金融卡至ATM提領現金、郵局臨櫃領現金。金管會銀行局今日更指出，雖然目前詳細的普發現金6千元的提領細節仍待行政院宣布，但在ATM提領方式這部分，目前將12家金融機構共24922台ATM納入，除台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及台灣中小企銀這8大公股行庫之外，還有中華郵政及國泰世華銀行、台新銀行及中信銀行ATM也會開放提現。
由於這3家民營銀行ATM也有進駐超商，因此，未來提領也會更方便。不過，為避免屆時開放民眾提領後，造成當機，銀行局也已請各ATM設機行，依照規劃的作業期程完成系統調整、測試及正式上線，上線後應妥適控管行內外ATM狀況，提高ATM補鈔頻率 ，備置充分及專責客服人力，並預先針對極端情境妥適規劃相關因應措施。