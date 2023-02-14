愛之光園區籌措培訓經費 好禮協會捐款盼拋磚引玉

臺中市愛之光教育基金會成立的「愛之光護眼視障關懷園區」，為培訓視障者工作職能，設有實習咖啡廳與香氛工作坊。第一階段由台中工策會媒合在地企業採購愛之光包裝製作的「十大伴手禮聯名公益禮盒」，已挹注逾20萬培力課程經費，培訓16名視障者。今年規劃培訓39人，經費缺口達30萬元，今日由好禮協會捐贈2萬元，期待拋磚引玉助視障者築夢。
記者金武鳯/台中報導
臺中市愛之光教育基金會執行長顏平芳表示，前年「愛之光護眼視障關懷園區」還是一片荒蕪，由於工策會與在地企業包括伴手禮業、金手獎得獎廠商協進會等廠商的大力幫忙，時至今日，愛之光園區不僅是基金會護眼防盲基地，還設立23個社區護眼小站，走入了35個高風險個案家庭，培訓了36位社區視覺遊戲帶領人，服務近5萬人次，並致力於視障培力、開創視障者新職種。
愛之光的關懷園區，第一階段已培訓10名視障咖啡師及6名視障香氛設計師，其中有3名學員再進修考到國際GIP調香證照。咖啡師也預計今年報考國際證照，成績優異。為此，愛之光將再開辦第二階段課程，預計培訓9名視障咖啡師與30名香氛設計師，總經費逾30萬元，因為沒有補助，全賴愛之光向外籌措。
工策會總幹事黃于珊表示，今年春節工策會於天津年貨大街設立「臺中市十大伴手禮」專區，邀請得獎廠商與好禮標章業者共襄盛舉、參與擺攤，感謝好禮協會響應公益善舉，讓市府帶領業者拚經濟，更創造共好共榮。
臺中市好禮協會理事長鄭人豪表示，好禮協會全體會員皆為「臺中市十大伴手禮」好禮標章所認證的優良品牌，秉持「取之於社會、用之於社會」理念，好禮協會挪出春節擺攤盈餘，由理事長營運的「鯊魚挑嘴」為代表捐贈2萬元，希望拋磚引玉，為視障者提供職能培訓經費，鼓勵築夢。
此外，情人節前夕，由工策會輔導的「臺中市跨業交流會」港區組，也送暖給北臺中家扶中心，捐贈拾10萬元幫助31個清寒家庭。「民間力量無窮，一起走可以走得更遠！」工策會致力推動工商團體異業合作、一同拚經濟，而企業主也願意主動行善、發揮企業社會責任，公部門與民間合作才能創造資源最大效益，照顧到社會每一個角落。