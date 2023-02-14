巷仔內／周志浩、莊人祥升官　防疫五月天如今處境大不同

處理核二廠與反核四態度不同？侯友宜：我的態度永遠一致

▲對於媒體質疑處理核二廠與過去反核四態度不同，侯友宜受訪回應我的態度永遠是一致性的。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.02.14）
▲對於媒體質疑處理核二廠與過去反核四態度不同，侯友宜受訪回應我的態度永遠是一致性的。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.02.14）

記者吳嘉億／新北報導

新北市長侯友宜今（14）日下午在市府出席2023萬金石馬拉松綠色與時尚開展記者會時，受訪時面對媒體記者針對台電核二廠預計今年3月除役停止供電，質疑侯在處理核二廠與過去反核四的態度不同；侯友宜對此回應指出從頭到尾他的態度永遠是一致性的，核二廠的除役工作一定要符合法規，期待中央趕快補正再度送審查，地方要負責整個削減計劃的審查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜表示，新北市在中央能源政策底下，對整個核二的廢水削減計畫逕排的過程，一定要提出符合中央的法規，要符合法律嚴格的規定，所以中央面對廢水逕流的削減計劃，一定要按照法規來做，送到地方來審查；重申期待中央趕快補正再度送審查，這是中央的權責，也是地方要負責整個削減計劃的審查。

針對國民黨立院黨團批評民進黨政府能源政策，質疑核二廠2號機將在3月除役，恐導致電價上漲；民進黨團則是回擊，核二廠除役關鍵是新北市長侯友宜不核發核二廠燃料棒乾貯設施的執照，要「去跟侯市長溝通」。侯友宜今日上午在出席警察局治安會報前接受聯訪時回應，電力規劃及電價調漲都是中央權責，在做電價的調漲必須考慮到對民生物資的衝擊，所以相關的配套措施一定要做好。

侯友宜指出，核二廠中央的法令很清楚，由中央主導，地方是針對整個廢水的削減計劃，要按照最安全的方式施作；強調面對長遠電力的規劃，期待中央好好的把電價的穩定、電力的規劃跟市民朋友跟國人來做報告。

情人節快樂！侯友宜發文分享定情物　回味一碗排骨麵

讓藍營內最強的參選？侯友宜：這段時間感謝大家關心

高民調支持參選2024　侯友宜：市政建設擺第一、全力以赴

基北北桃合作交流會議　侯友宜：主題是友好連結攜手共好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀