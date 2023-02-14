處理核二廠與反核四態度不同？侯友宜：我的態度永遠一致
新北市長侯友宜今（14）日下午在市府出席2023萬金石馬拉松綠色與時尚開展記者會時，受訪時面對媒體記者針對台電核二廠預計今年3月除役停止供電，質疑侯在處理核二廠與過去反核四的態度不同；侯友宜對此回應指出從頭到尾他的態度永遠是一致性的，核二廠的除役工作一定要符合法規，期待中央趕快補正再度送審查，地方要負責整個削減計劃的審查。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，新北市在中央能源政策底下，對整個核二的廢水削減計畫逕排的過程，一定要提出符合中央的法規，要符合法律嚴格的規定，所以中央面對廢水逕流的削減計劃，一定要按照法規來做，送到地方來審查；重申期待中央趕快補正再度送審查，這是中央的權責，也是地方要負責整個削減計劃的審查。
針對國民黨立院黨團批評民進黨政府能源政策，質疑核二廠2號機將在3月除役，恐導致電價上漲；民進黨團則是回擊，核二廠除役關鍵是新北市長侯友宜不核發核二廠燃料棒乾貯設施的執照，要「去跟侯市長溝通」。侯友宜今日上午在出席警察局治安會報前接受聯訪時回應，電力規劃及電價調漲都是中央權責，在做電價的調漲必須考慮到對民生物資的衝擊，所以相關的配套措施一定要做好。
侯友宜指出，核二廠中央的法令很清楚，由中央主導，地方是針對整個廢水的削減計劃，要按照最安全的方式施作；強調面對長遠電力的規劃，期待中央好好的把電價的穩定、電力的規劃跟市民朋友跟國人來做報告。