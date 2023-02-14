星宇4月26日首航洛杉磯　今起開賣、頭等艙來回44.3萬元

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航班時間，從台北飛往美國洛杉磯，為每週一、三、四、五、六日夜間11點40分出發，抵達時間為晚上的8點30分。從美國洛杉磯飛台北的時間為每週的二、四、五、六、日，出發時間為凌晨的0點50分到，抵達時間為上午5點40分。
星宇航空執行長翟健華表示，北美轉機客市場一直都是星宇航空航網規畫的重大目標，台北及洛杉磯的往返旅客位居美洲之最，洛杉磯也是全美人口第二大城市，因此列為開闢北美航點首選，未來會繼續開闢其他美洲航點，為旅客帶來便利、舒適的長程航線精品服務。
星宇航空A350為台灣唯一配置頭等艙的機型，頭等艙共有5大亮點，包括設立「頭等艙專屬客服」服務，完成購票的旅客，將由專屬客服親自致電了解搭機需求，並提供桃園機場專車來回接送服務。
自洛杉磯機場啟程的旅客，則可享受PS VIP私人航廈服務，旅客於獨立的航廈辦理報到、行李託運及安檢流程，並擁有私人套房盡享最奢華的休息空間，並提供專車接送旅客由獨立航廈前往航機登機。
星宇航空表示，為頭等艙旅客準備à la carte單點菜單，讓旅客隨心所欲的搭配餐點組合，並供應來自台灣魚之鄉的「頂級魚子醬」作為開胃小點；主餐部分，提供米其林星級主廚林明健的新潮法式料理，還有比臉還大的16盎司美國頂級肋眼牛排及焗烤波士頓龍蝦，也為喜歡輕食的旅客準備蔬食無肉料理。
另外還提供威石東酒莊、香檳界霸主BOLLINGER、世界金獎台灣在地「開蘭茶」等最完美的餐酒體驗；以及台南職人糯夫米糕、胡同松露和牛漢堡肉菠蘿包及清燉牛肉麵等台灣特色小點。
星宇航空說，首航當天，4個頭等艙座位大約在今天下午5點2分就全部售出，由不同的4個人買下，令星宇航空相當振奮。
星宇航空目前飛航峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等航點，共15個城市，4月26日洛杉磯航線開航後，將可開啟轉機市場，讓旅客便捷的往返北美及亞洲各大城市。
星宇航空機隊並持續按規畫擴張，目前共有19架航機，包括13架A321neo、四架A330neo及兩架A350，目前A350已投入於亞洲區域航線服務，為4月的洛杉磯航線暖身，機隊數預計於2025年前達到39架。