補班吃7大速食優惠！麥當勞買1送1　甜甜圈單顆下殺17元

老香港也有新玩法！老屋變身「百年新店」：網美更愛來了

▲經過三年變化，香港還是過去的模樣嗎？玩法是否有改變？帶著這樣的疑惑，《NOWnews今日新聞》記者首先替大家前往探路。（圖／記者汪睿琦攝）
▲經過三年變化，香港還是過去的模樣嗎？玩法是否有改變？帶著這樣的疑惑，《NOWnews今日新聞》記者首先替大家前往探路。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

香港為整個亞洲地區距離台灣最近的旅遊目的地，中西文化薈萃加上語言相通，一直以來是許多台灣旅客熱門的的旅遊點。過去3年疫情肆虐全球，隨著疫後開放邊境，台灣旅客背上背包、帶著一點點行李，就能在某個閒來無事的周末到香港走一趟。不過現在的香港還是過去的模樣嗎？玩法是否有改變？帶著這樣的疑惑，《NOWnews今日新聞》記者替大家探探路，想體驗老香港的魅力的朋友無須擔心，菠蘿油、港式奶茶、油麻地天后廟、石板街每樣都在；不過不同的是，香港正流行起一股「老東西新用」風潮，不僅在老屋改建上看出努力，連最具特色的粵菜料理也被添上幾筆摩登色彩。疫後香港的變與不變，等你一起來探索！

我是廣告 請繼續往下閱讀
「香港最貴的就是土地。」香港領隊如是說到。在這彈丸之地，每個人都想占地蓋房，房價、地價也隨之被炒上天。不過歷經上百年的開發後，寸土寸金的香港也有著不少的老建築，它們怎麼辦？

一連四天記者實際走訪了不少「百年新店」，終於解開了對老屋的疑惑。是的，務實的香港人秉持著「物盡其用」的概念，將一間間老屋改成時下年輕人最愛的「網美風」，供旅人打卡拍照的同時，還可以在其中享用餐點以及穿越時空的美景。像是由古蹟「和昌大押」改建的和昌飯店、改造14棟戰前樓宇的「上海街」、曾經是整個東南亞最大菜市場的「中環街市」等等，巧妙的將原有卻已破舊不堪的樓宇整修翻新，邀請創新餐飲業者、文創小舖、街頭藝人等入駐，甚至加入AI互動新科技，以「新點子」帶領遊客走進「舊世界」，帶來了錢潮，也同時保留舊文化。

▲香港寸土寸金，甚至還出現「三角屋」這樣的奇景。（圖／記者汪睿琦攝）
▲香港寸土寸金，甚至還出現「三角屋」這樣的奇景。（圖／記者汪睿琦攝）
▲隨著時代演進，和昌大押的當舖生意漸漸不再被需要，富有創意的餐廳業者就進駐將其改在成創意餐酒館，而「和昌飯店」就是其中之一。（圖／記者汪睿琦攝）
▲隨著時代演進，和昌大押的當舖生意漸漸不再被需要，富有創意的餐廳業者就進駐將其改在成創意餐酒館，而「和昌飯店」就是其中之一。（圖／記者汪睿琦攝）
▲政府攜手民間團體改造14棟戰前樓宇的「上海街」。（圖／記者汪睿琦攝）
▲政府攜手民間團體改造14棟戰前樓宇的「上海街」。（圖／記者汪睿琦攝）
▲上海街邀請文創小店進駐。（圖／記者汪睿琦攝）
▲上海街邀請文創小店進駐。（圖／記者汪睿琦攝）
▲上海街保留完整戰前樓宇老舊柱子、招牌。（圖／記者汪睿琦攝）
▲▼上海街保留完整戰前樓宇老舊柱子、招牌。（圖／記者汪睿琦攝）
▲上海街加入AI互動新科技，以「新點子」帶領遊客走進「舊世界」。（圖／記者汪睿琦攝）
 
▲加入AI互動新科技，以「新點子」帶領遊客走進「舊世界」。（圖／記者汪睿琦攝）
▲加入AI互動新科技，以「新點子」帶領遊客走進「舊世界」。（圖／記者汪睿琦攝）
▲曾經是整個東南亞最大菜市場的「中環街市」，現在改建成文創園區，還提供解說導覽服務。（圖／記者汪睿琦攝）
▲曾經是整個東南亞最大菜市場的「中環街市」，現在改建成文創園區，還提供解說導覽服務。（圖／記者汪睿琦攝）
這股老物新用風潮不只在房屋景點上有跡象，也吹進了餐飲界颳起「新式港點」風潮。以和昌飯店為例，由入行20年的主廚陳智斌擔任新任行政總廚，推出一道道結合傳統與現代的新粵式料理，陳智斌強調：「不是完全的將舊文化改掉，只是添上幾筆摩登色彩。」舉例來說，不敢吃太酸太辣的香港人從前可能都不會點「酸菜魚」這種又酸又辣的料理，但陳智斌突發奇想，改用番茄、泡椒燉煮，降低辣度與酸度，就成功擄獲香港人的胃。

這時可能又有人說了：「香港就是以前的樣子好玩。」這點各位其實也無需太擔心，過去風靡旅客的迪士尼樂園、油麻地天后廟都還保留了最原汁原味的樣貌，同樣引述陳智斌一席話：「不是完全的將舊文化改掉，只是添上幾筆摩登色彩」，以香港迪士尼為例，城堡依然還在，只是添上13位公主以及女王的豐富故事；油麻地天后廟多了可以線上買燈祈福的功能，一切都變得「既復古又摩登」，相信無論喜歡舊、新香港的朋友，疫後再踏上旅程，必能找到最喜歡的風味。

▲和昌飯店由入行20年的主廚陳智斌擔任新任行政總廚，推出一道道結合傳統與現代的「新粵式料理」。（圖／記者汪睿琦攝）
▲和昌飯店由入行20年的主廚陳智斌擔任新任行政總廚，推出一道道結合傳統與現代的「新粵式料理」。（圖／記者汪睿琦攝）
▲不敢吃太酸太辣的香港人從前可能都不會點用「酸菜魚」這種又酸又辣的料理，但陳智斌突發奇想，改用番茄、泡椒燉煮，降低辣度與酸度，成功擄獲香港人的胃。（圖／記者汪睿琦攝）
▲不敢吃太酸太辣的香港人從前可能都不會點用「酸菜魚」這種又酸又辣的料理，但陳智斌突發奇想，改用番茄、泡椒燉煮，降低辣度與酸度，成功擄獲香港人的胃。（圖／記者汪睿琦攝）
▲正中央圓形彩繪玻璃藏有灰姑娘、阿拉丁、人魚公主艾莉兒等公主圖騰，細節滿滿包準少女心藏不住！（圖／記者汪睿琦攝）
▲正中央圓形彩繪玻璃藏有灰姑娘、阿拉丁、人魚公主艾莉兒等公主圖騰，細節滿滿包準少女心藏不住！（圖／記者汪睿琦攝）
▲香港迪士尼全新改版顛覆想像！除了有13位公主女王全在同一座城堡的奇觀，還有全新城堡匯演秀可以觀看，想進入VIP觀賞席的朋友也可以去「迷離大宅」購買套票，輕鬆觀賞無遮擋360度匯演秀！（圖／記者汪睿琦攝）
▲香港迪士尼全新改版顛覆想像！除了有13位公主女王全在同一座城堡的奇觀，還有全新城堡匯演秀可以觀看，想進入VIP觀賞席的朋友也可以去「迷離大宅」購買套票，輕鬆觀賞無遮擋360度匯演秀！（圖／記者汪睿琦攝）
▲油麻地天后廟都還保留了最原汁原味的樣貌，圖為貼金箔祈福活動。（圖／記者汪睿琦攝）
▲油麻地天后廟都還保留了最原汁原味的樣貌，圖為貼金箔祈福活動。（圖／記者汪睿琦攝）
▲▼油麻地天后廟多了可以線上買燈祈福的功能。（圖／記者汪睿琦攝）
▲▼油麻地天后廟多了可以線上買燈祈福的功能。（圖／記者汪睿琦攝）
 

香港不只菠蘿油！老粵菜新靈魂　品嚐英國皇室認證下午茶

香港迪士尼城堡大改版！13位公主全入駐　最新玩法搶先看

補班厭世需放風！捷運紅線3花季衝了　來這裡如秒到日本

港澳開放自由行！電商祭「遊台法寶」助攻：最低狂殺44折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀