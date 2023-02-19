老香港也有新玩法！老屋變身「百年新店」：網美更愛來了

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一連四天記者實際走訪了不少「百年新店」，終於解開了對老屋的疑惑。是的，務實的香港人秉持著「物盡其用」的概念，將一間間老屋改成時下年輕人最愛的「網美風」，供旅人打卡拍照的同時，還可以在其中享用餐點以及穿越時空的美景。像是由古蹟「和昌大押」改建的和昌飯店、改造14棟戰前樓宇的「上海街」、曾經是整個東南亞最大菜市場的「中環街市」等等，巧妙的將原有卻已破舊不堪的樓宇整修翻新，邀請創新餐飲業者、文創小舖、街頭藝人等入駐，甚至加入AI互動新科技，以「新點子」帶領遊客走進「舊世界」，帶來了錢潮，也同時保留舊文化。
這股老物新用風潮不只在房屋景點上有跡象，也吹進了餐飲界颳起「新式港點」風潮。以和昌飯店為例，由入行20年的主廚陳智斌擔任新任行政總廚，推出一道道結合傳統與現代的新粵式料理，陳智斌強調：「不是完全的將舊文化改掉，只是添上幾筆摩登色彩。」舉例來說，不敢吃太酸太辣的香港人從前可能都不會點「酸菜魚」這種又酸又辣的料理，但陳智斌突發奇想，改用番茄、泡椒燉煮，降低辣度與酸度，就成功擄獲香港人的胃。
這時可能又有人說了：「香港就是以前的樣子好玩。」這點各位其實也無需太擔心，過去風靡旅客的迪士尼樂園、油麻地天后廟都還保留了最原汁原味的樣貌，同樣引述陳智斌一席話：「不是完全的將舊文化改掉，只是添上幾筆摩登色彩」，以香港迪士尼為例，城堡依然還在，只是添上13位公主以及女王的豐富故事；油麻地天后廟多了可以線上買燈祈福的功能，一切都變得「既復古又摩登」，相信無論喜歡舊、新香港的朋友，疫後再踏上旅程，必能找到最喜歡的風味。