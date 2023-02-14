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出國玩！中華電信漫遊增6倍　過半都去這國：韓國只排第5

▲國境解封後國人開始出國旅遊，中華電信今(14)日指出，國際漫遊增加6倍，以1月來看，申請日本地區漫遊的人數有50%，顯示日本依舊是國人旅遊首選。(圖／官方提供)
▲國境解封後國人開始出國旅遊，中華電信今(14)日指出，國際漫遊增加6倍，以1月來看，申請日本地區漫遊的人數有50%，顯示日本依舊是國人旅遊首選。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

中華電信今（14）日舉辦媒體活動，由中華電信董事長謝繼茂率先分享去年成績和今年的展望。謝繼茂指出，去年中華電信啟動以「客戶為中心」的價值創造組織架構，並聚焦個人家庭、企業客戶、國際電信三大事業群，強化營運與技術，讓中華電信創下亮麗佳績，今年將以「永續x 5G x創新轉型」為策略，並持續將ESG融入日常營運。此外，國境解封後迎來大批的出國人潮，中華電信指出電信漫遊近期就激增6倍，其中申辦佔比最高的地區為鄰近「日本」最受歡迎，韓國僅排在第5名。

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總經理郭水義指出，展望2023年，除延續2022年行動服務及固網寬頻業務穩定成長外，將更努力掌握客戶需求，持續推動個人家庭事業、企業客戶事業及國際電信事業等「事業三箭（艦）」，同時積極創新轉型，拓展元宇宙、生成式AI-智慧醫療助理、智慧生活、資安、運動賽事轉播、文化及娛樂展演等。此外，為了提升科技能力與基礎建設推行打造人才庫、技術庫、標準藍圖的技術三鑰；並落實迎向客戶、跨群協作、廣結同盟之經營三訣，強化網路韌性與資安防護。

郭水義強調，2022年，中華電信取得亞太電信900MHz低頻的20MHz頻段，維持國內5G最大連續頻寬區塊、最佳涵蓋及最多基地台的優勢；2023年，臺灣電信市場預期將因同業合併而出現新的競爭局勢，已經做好準備，以5G+G世代寬頻+Wi-Fi 6三網整合，打造出全國最佳高速無縫上網體驗。2023年預計招募1,700人，包含41%的AIoT、雲端、資安、AI、大數據等科技領域人才。

而國境解封後，國人出國比例大增，原門號漫遊有免換卡、免設定也不用翻牆的便利優勢，成為出遊首選，中華電信指出漫遊客戶成長6倍，觀察消費者喜好，1月春節時申辦漫遊人次，以日本居冠，佔比為50％，其次為東南亞佔20%，接續為中港澳和美加地區，韓國申辦佔比為第五名，預計很快就會回到疫情前的使用狀況。

▲中華電信董事長謝繼茂出席iPhone 14開賣首日記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.16）
▲中華電信董事長謝繼茂今(14)日分享中華電信去年成績，並分享今年的企業佈局。（資料照片，圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.16）

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