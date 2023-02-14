PLG／鋼鐵隊長呂政儒斜槓　創辦新平台LOUDD

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LOUDD樂的亦視推廣運動為己任，攜手多位資深運動界前輩，致力一同培育體壇新秀。邀請包含：人稱二壘魔術師，也是中華職棒第一位總教練代打滿壘全壘打成就的黃忠義；曾效力於幼敏電銷、東風鷹、璞園建築、台灣啤酒籃球隊的資深球評左從凱等人加入LOUDD樂的平台，並歡迎各路不論專業或業餘運動員，甚至運動迷，都可以透過客製化問答影片，邀請資深運動界前輩，傳承經驗，獻聲指導。
除了消費者委託客製化服務，愈來愈多企業，也逐漸關注如何為員工創造驚喜與感動，提供激勵、關懷、協助員工的生活與成長，LOUDD樂的也提議各企業可在其表揚優秀員工時刻，挑選喜愛的運動員，客製化激勵祝賀影片，獻上有溫度的激勵，讓員工感受備受重視。
LOUDD樂的希望將創意的社群商務、影像、設計、宣傳方式使運動員、粉絲和品牌緊密連結起來。成立初期推出『運動員客製化祝賀影片』服務給粉絲，讓粉絲可以在值得歡慶的時節、需要激勵人心的時刻收穫驚喜和感動。LOUDD樂的共同創辦人呂政儒表示：「許多運動員缺乏自主生涯規劃，只求運動表現和按表操課，不同國外運動員更重視自我的價值被看見，期待協助運動員跟社會大眾連結、共好的循環，即使沒有精彩比賽的日常，也能在台灣持續發生，讓社會看見運動員，產生關注、變成參與，進而讓產業升級。」