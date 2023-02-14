PLG／好像灌籃高手！一張照片看出林書豪過人之處

PLG／鋼鐵隊長呂政儒斜槓　創辦新平台LOUDD

▲左：企業表揚優秀員工，除了頒獎，還可設計獨一無二的驚喜 右：呂政儒表揚員工範例影片。（樂的提供）
▲左：企業表揚優秀員工，除了頒獎，還可設計獨一無二的驚喜 右：呂政儒表揚員工範例影片。（樂的提供）

記者吳政紘/綜合報導

新創平台LOUDD樂的正式上線！致力於透過數位化運動行銷及社群商務串連世界，由台灣籃壇三分球紀錄保持人"呂政儒"共同創辦，期待結合粉絲互動及內容行銷，讓運動員、粉絲更緊密連結，更為社會帶來正向影響力。LOUDD樂的首波推出客製化影片，只要選擇喜愛的運動員和詳述需求，就可以委託運動名人為你錄製客製化影片，不論是加油激勵，還是在親朋好友的重要日子獻上祝福，將樂的祝賀送給生命中重視的人。一起來點樂的吧！

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LOUDD樂的已陸續簽約多名各領域台灣頂尖運動員，包含：SBL得分王，台灣職業籃球三分球紀錄保持人 呂政儒；現為舉重女子59公斤級抓舉、挺舉、總和三項世界紀錄保持者 郭婞淳；有臺灣最速男之稱，為台灣100公尺與200公尺全國紀錄保持人 楊俊瀚；效力於台元紡織女子籃球隊，WSBL首名華裔球員 宋佩欣等人，消費者可以在網站上選擇喜愛的運動名人，設定錄製的主題，由LOUDD樂的邀請運動員精心客製影片，不管是加油激勵、生日祝福都可委託服務。即日起至LOUDD樂的網站搶先下訂，加入會員，就送紅利200點。

LOUDD樂的亦視推廣運動為己任，攜手多位資深運動界前輩，致力一同培育體壇新秀。邀請包含：人稱二壘魔術師，也是中華職棒第一位總教練代打滿壘全壘打成就的黃忠義；曾效力於幼敏電銷、東風鷹、璞園建築、台灣啤酒籃球隊的資深球評左從凱等人加入LOUDD樂的平台，並歡迎各路不論專業或業餘運動員，甚至運動迷，都可以透過客製化問答影片，邀請資深運動界前輩，傳承經驗，獻聲指導。


除了消費者委託客製化服務，愈來愈多企業，也逐漸關注如何為員工創造驚喜與感動，提供激勵、關懷、協助員工的生活與成長，LOUDD樂的也提議各企業可在其表揚優秀員工時刻，挑選喜愛的運動員，客製化激勵祝賀影片，獻上有溫度的激勵，讓員工感受備受重視。

LOUDD樂的希望將創意的社群商務、影像、設計、宣傳方式使運動員、粉絲和品牌緊密連結起來。成立初期推出『運動員客製化祝賀影片』服務給粉絲，讓粉絲可以在值得歡慶的時節、需要激勵人心的時刻收穫驚喜和感動。LOUDD樂的共同創辦人呂政儒表示：「許多運動員缺乏自主生涯規劃，只求運動表現和按表操課，不同國外運動員更重視自我的價值被看見，期待協助運動員跟社會大眾連結、共好的循環，即使沒有精彩比賽的日常，也能在台灣持續發生，讓社會看見運動員，產生關注、變成參與，進而讓產業升級。」


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