新加坡藝術家黃意會「繪境展」 18日港區藝術中心登場

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策展人華巍藝術新聞總監賴慕芬表示，黃意會創作是從自然中汲取繪畫的顏料，在塵世裡浸染生命的色彩。有時候他會用放大的眼光去看山石的紋理，有時候則用顯微的心去尋找流水的痕跡。從黃意會作品中，可以聽到顏色說話，色彩自由碰撞出自然的美好。也只有身在自然中，才能感受自然的氣息，所以他穿入花間，與花草同呼吸，踩碎樹影，與日月同行，只為畫隨心走。
有一段日子，黃意會常去大海浮潛。海底世界是個寧靜的世界，海底的色彩是夢幻多姿的，看到水紋流動的美麗，看到珊瑚礁綻放的燦爛，這些都躍上畫面，成為他繪畫的焦點。
賴慕芬說，這些年來，黃意會更以水代筆，讓顏色自由流動如海中的自游魚。畫布是天空，他讓山水在天空中相逢，讓樹鳥展翼，讓千風起飛，讓千影隨行。最特別的是，儘管學生物出身，卻相當有文采，每一幅畫都附有詩作傳情，例如一幅「紅塵春色」作品，就寫下「春風醉臥山腳下，煙嵐瀟瀟茫茫，日映海角，月明天涯，浮塵不染，無意把春留」，為作品添了詩意。
賴慕芬表示，黃意會作品蘊藏人間萬種情，畫有情才能觸動人心。有位藏家生平第一次收藏藝術品，就是兩張黃意會的作品《花季》。這位藏家曾被宣判癌末，十年抗癌第一眼見到《花季》感動得落淚。因為在藏家心中，彷彿看到自己在陰霾絕境中，從擠壓、碰撞，到種子、花苞以至滿樹繁花的幸福，自己也如破繭而出。