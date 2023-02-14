影／芥菜種會首波物資送往土耳其災區　賑災經費募集中

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對於仍陸續湧入的保暖衣物．毛毯、尿布和睡袋等，以及暴量的民眾詢問電話，芥菜種會決定維持收件到2月15日，目前除了密集與國際組織Medair連絡最新的最新的救援進度，也積極透過Medair在當地的資源，努力將第二波物資送進敘利亞，幫助國內衝突下的敘利亞難民，若屆時無法進入，則將轉給國內需要幫助的困難家庭，請民眾體諒，也感謝這份跨國界的愛。
Medair於1989年成立，長期在各國執行緊急人道救援，也是敘利亞國內衝突後26個獲准進入援助的國際組織，在敘利亞的哈瑪Hama和阿勒坡Aleppo長期提供醫療衛生服務。
敘利亞受強震影響重創道路、飛機跑道和通訊網絡，Medair緊急救援小組組長Safi Sahli說，地震後大家不敢回家，有人住在車上或是公共建築場所；許多家庭一起擠在同一個空間但缺乏隱蔽，且沒有毯子墊子，只好睡地上；不敢待在建築物內的民眾，不得不在車裡過夜，甚至在暴風雪中過夜。
Medair在敘利亞駐點處阿勒波（Aleppo）也是災區，當地一家醫院受損嚴重關閉，強震災害能夠癱瘓任何一座城市，然而哈馬和阿勒坡在此之前已經經歷了十多年的國內衝突，更是雪上加霜。
Medair工作人員說，看到一對姊妹只有一人有鞋子，仍在籃球館內的庇護場館玩遊戲，人們互相打氣，覺得很有希望。
除了募集物資外，芥菜種會與Medair也正進行賑災援助經費募集，接下來的2至3週將建設讓當地受災者能夠生活及生存的措施，相關訊息可洽專線（02）7705-9292或捐款網站。
募得經費將運用在三階段，第一階段為緊急避難安置裡的基本物資（水、食物、保暖衣物、被毯、帳篷）、災民生活照顧（兒童、長者、婦女等），以及醫療衛生設施、緊急醫療服務；第二階段包含中長期安置物資、災民生活心靈關懷照顧（兒童、長者、婦女）；第三階段為生活心靈重建與復原。