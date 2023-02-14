曾敬驊冷笑話攻擊楊謹華踢鐵板　宋芸樺：有他在就開心

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范少勳劇中飾演大體老師，因為上半身畫了開膛剖肚的特效妝，有一邊裝假乳頭，下半身只穿短褲，躺在陽明大學醫學院的大體室裡，范少勳坦言清洗槽的金屬檯冷冰冰，躺在上面真的起生理反應，會起雞皮疙瘩或激凸，而現場梳化間旁邊放置真實遺體，范少勳上工就得拜拜、帶片榕樹葉保平安，「進去片場不太會嬉鬧，拍攝時間也幾乎都是白天。」
宋芸樺分享首度飾演警察心得：「拍攝前去警察局實習，發現女警在執行業務時，因為看起來比較柔弱不容易被信任，有把這一塊觀察放入角色中。」除此之外曾敬驊更被瘋狂爆料是笑料製造機，宋芸樺表示：「他每天梳化都要進行自己跟自己的冷笑話比賽，每天都有一個冷笑話，而且我們的反應越安靜，他越享受這個感覺，只要敬驊在就會很開心。」
姚淳耀、范少勳和黑嘉嘉在劇中則是屬於「非人類」，每次拍攝前都需要接受特殊化妝的洗禮。姚淳耀自曝首度挑戰演出「喪屍」，除了特殊化妝外還要接受詭異的動作訓練：「因為我的角色是喪屍，有很多逆人體工學的動作，像是在地上彈跳、爬行、把骨折的肢體掰回來等等像怪獸一樣的行為都需要練習，我還有學貓、獅子、猩猩試著融合在一起，是滿特別的體驗，尤其常常需要反覆青蛙跳，有時候會跳到閃到腰。」
范少勳與黑嘉嘉一同飾演跨越物種的CP，范少勳說：「因為她是飾演我背上的刺青，前面所有對戲都是背對背聽彼此的聲音拍攝完成的，直到殺青戲，我跟嘉嘉終於面對面對戲時，她身穿古裝，真的覺得滿漂亮的，有種特別的氣質，第一次看到她，眼神有點害羞靦腆，那場我們站在圓盤上旋轉擁抱，下面很多人在轉圓盤，搭配特效後應該會很浪漫。」