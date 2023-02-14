郭台銘稱4年前「年輕氣盛」 許智傑：希望這次深思熟慮
現年72歲的鴻海創辦人郭台銘今（14）日下午與前立法院長王金平會面後，談到4年前自己退出國民黨是「年輕氣盛」、一時衝動，相關發言一出，引發討論。民進黨立委許智傑晚間對此表示，尊重郭台銘的說法，但若郭台銘現在要重回國民黨代表角逐總統，希望他可以深思熟慮，再重蹈4年前退黨的覆徹。
記者黃宣尹／台北報導
2019年曾參加國民黨內總統初選，郭台銘當年慘敗給前高雄市長韓國瑜後退黨，如今是否再度參與2024年總統選舉，隨著近來其頻頻浮上檯面，受到各界高度關注。今日其與王金平會面後，被媒體詢問，若回國民黨參選要不要跟黨員（2019年退黨）道歉？他表示，時空背景不同，4年來他也學到了不少，「也許當時年輕氣盛，一時的衝動」，但這個也牽涉不到道不道歉的問題，自己當時做的決定可能沒有考慮到很多當時的政治情況。
相關發言一出，引發討論。許智傑對此表示，尊重郭台銘的說法，可能4年前他第一次踏入政壇，應該算是政壇新人，所以比較衝動。
許智傑進一步說，但若郭台銘現在要重回國民黨代表角逐總統，未來得配合國民黨主席朱立倫制定的遊戲規則，這其中主要關鍵在其黨籍及參選資格問題，希望郭台銘這一次可以深思熟慮，避免到時候國民黨黨中央又因人設制，再重蹈4年前退黨的覆徹。