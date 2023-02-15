新住民夫妻在情人節手繪告白牆　溫馨互動遊戲曝

2月14日是西洋情人節，移民署南區事務大隊台南市第一服務站特別於西洋情人節當天，辦理家庭教育課程，邀請新住民夫妻一同放閃，製作傳情愛心小卡，並在台南市家庭教育中心講師引導下，練習將愛說出口，學習互相同理與支持，現場特別布置幸福牆，讓大家用另一半的母語寫下真情告白後，折成一顆愛心，掛上幸福牆上合影留念，成為彼此最珍貴無價情人節禮物。
記者賴正琳／綜合報導
課程內容以「牽手」為主題，向來自不同國家的新住民解釋「牽手」在臺灣話中是指另一半意思，象徵夫妻在婚姻關係中，彼此互相扶持、共同經營生活，現場也讓新住民夫妻描繪彼此手掌心，接著在印有5個手指印繪紙上分別寫下對方喜好，透過遊戲讓大家了解，每個人皆來自不同生長背景，由於國情不同，必須不斷學習瞭解並接受、包容對方，才是維繫婚姻不二法門，也鼓勵大家有愛要大聲說出來，讓關係能長久又甜蜜。
「這是我第一次收到老公的情書!」參與活動越南籍新住民海映表示，老公年紀大她好幾歲，個性又比較保守害羞，沒想到老公會用越南語寫下：「老婆我愛妳」，讓她又驚又喜眼眶不禁泛紅，開心地說這是最有意義情人節禮物，大家也紛紛在幸福牆上掛上屬於自己浪漫告白，並開心拍照打卡。
台南市第一服務站林志鴻主任表示，跨國婚姻經營確實不易，能夠同理雙方需要，彼此互相學習成長是很重要，因此特別搭配情人節規劃相關課程與活動，期望參與新住民及眷屬都能獲得滿滿能量，收穫幸福。