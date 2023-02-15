5歲起跟媽媽「要新耳朵」　羅慧夫助小耳症童重生

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在台灣每5,000至6,000分之一的機率會誕生小耳症寶寶，小耳症可以透過配戴助聽器或耳道重建手術改善聽力問題，並透過外耳重建手術改善外觀問題，減少異樣眼光和生活不便，建立自信心。
今年7歲的成成出生後才發現罹患小耳症、腭裂、半邊小臉，家人總是責怪成成媽媽把孩子生成這副模樣，害整個家族抬不起頭，讓成成媽媽曾想帶著孩子走上自殺的不歸路。
幸好成成媽媽在成成3個月大時，於求醫診間遇見羅慧夫顱顏基金會社工，進而改變母子的命運，社工穩定了她的心，提供完整的醫療資訊，並在她離婚、成為單親媽媽、獨自扶養女兒和成成時，給予幼教補助，讓成成順利到幼兒園就學，與同儕互動刺激語言發展，讓她安心上班。
成成媽媽感性的說，「很慶幸有基金會的幫忙與陪伴，否則真不知道怎麼活下去。」
成成媽媽提到，剛就讀幼兒園的成成，因受到同學的排擠，回到家曾趴在她大腿上哭泣表示，「同學笑我沒有耳朵，說我長得很奇怪，大家都不願意跟我玩。」後來基金會社工聯繫幼兒園，安排說故事志工，讓小朋友們透過繪本認識「小耳症」，才減少了排擠行為。
去年5月，成成在基金會醫療補助下完成「外耳重建手術」，歷經逾12個小時的手術，獲得嶄新的生活，不禁讓成成媽媽紅著眼眶說，「你5歲開始，就跟媽媽要一個新的耳朵，這個願望終於實現了，而這個耳朵是在很多人幫助下才有的，你以後一定當一個有愛的人，去幫助更多的人！」
從《原子少年》選秀節目嶄露頭角成團出道的《VERA》孟維首次擔任愛心大使，他從小就因為小耳症，飽受異樣眼光，甚至產生自卑感，曾在某次試鏡拍攝過程中，被導演要求佩戴耳機來遮掩小耳病症，讓高中時的他深感挫折，下定決心要進行外耳重建手術。
他以自身經歷，鼓勵小耳症患童，「我們都很棒！不要被那些不了解你的人影響，盡情去做自己喜歡的事情，讓自己變得更強大，未來你一定可以站在屬於自己的舞台發光。」
羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶指出，基金會34年來致力於唇腭裂、小耳症及其他先天性顱顏患者包括生理、心理、社會的全人服務，從懷孕開始即提供全方位衛教與後續治療資訊，減少父母焦慮不安的情緒；針對經濟弱勢顱顏家庭提供經濟補助，涵蓋生活津貼、幼教補助、課後照顧補助及醫療補助，讓顱顏家庭減輕經濟重擔。